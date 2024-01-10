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Окупанти знову атакували Нікополь дронами, постраждали цивільні

Також пошкоджена адміністративна будівля.

Окупанти знову атакували Нікополь дронами, постраждали цивільні

Російські окупанти 10 січня атакували Нікополь дронами.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Також пошкоджені автомобіль і адміністративна будівля.

За процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • 9 січня росіяни атакували Нікополь дроном-камікадзе. Потерпілих не було. Як повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, окупати уперше застосували дрони з камерами нічного бачення для атаки міста.
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