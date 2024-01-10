Російські окупанти 10 січня атакували Нікополь дронами.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Також пошкоджені автомобіль і адміністративна будівля.

За процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).