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Наразі не відомо, коли Україна отримає обіцяну Канадою систему ППО NASAMS, - ЗМІ

 Її вартість перевищує 300 млн доларів.

Наразі не відомо, коли Україна отримає обіцяну Канадою систему ППО NASAMS, - ЗМІ
ЗРК NASAMS
Фото: mil.in.ua

Система ППО NASAMS, яку Канада 10 січня 2023 року пообіцяла придбати для України, досі не виготовлена. Її вартість перевищує 300 млн доларів.

Про це повідомляє видання CBC News.

“Рік по тому одна із компаній, залучених до створення систем NASAMS, стверджує, що не має контракту на канадську пожертву”, - повідомляє видання.

Минулого тижня речник Kongsberg, одного з виробників NASAMS, вказав у електронному листі, що компанія не має контракту із США на канадську замовлення для України.

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Домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість системи NASAMS. В свою чергу, Штати укладуть контракт на постачання цього озброєння із Україною.

Таким чином Канада могла обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України. 

“Хоча Канада заплатила за систему NASAMS у березні, досі незрозуміло, коли вона надійде до України. Незрозуміло й те, чи розуміють це в канадському Міноборони. Речник сказав, що міністерство працює із американськими колегами над визначенням термінів”, - зазначає канадське ЗМІ.

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