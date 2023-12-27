Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спочатку увімкнувся в загальнонаціональний телемарафон, а потім дав нетривалий закритий, як пишуть телеграм-канали, брифінг щодо резонансного законопроєкту щодо мобілізації , внесеного урядом до Верховної Ради.

Звідки взялися цифри "400-500 тисяч"

Військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифри від 400 до 500 тисяч, які, за словами президента, пропонували військові, були сформовані з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телемарафону.

Розпочнемо з того, що військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри і таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави і відповідно формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і, відповідно, на людський ресурс", – сказав він.

"Це робиться на постійній основі і якогось окремого формату або запиту на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, якими наділені", – додав Залужний.

Головнокомандувач також зазначив, що цифру "400 до 500 тисяч мобілізованих" було сформовано на весь наступний рік.

"Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми її сформували і на наступний рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник; формування нових військових частин, а також – прогнозування наших втрат... Відповідно озвучувати цифру щодо будь-якого розділу цих показників я не можу, бо це – військова таємниця", – наголосив Залужний.

Нагадаємо, на пресконференції 19 грудня президент Зеленський сказав, що до нього на Ставці звернулися військові, які пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.

Хто визначатиме придатність до служби

Залужний підтримав виключення із законопроєкту про мобілізацію терміну "обмежено придатний".

Він наголосив, що на сьогодні оперування ступенями інвалідності не є актуальним. Чи придатний чоловік до військової служби, чи непридатний – визначає ВЛК, а не група інвалідності.

У законопроєкті, на переконання Залужного, треба залишити два поняття: придатний до військової служби або непридатний.

"Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але все буде вирішувати ВЛК", – пояснив Залужний.

Фото: EPA/UPG

Він також наголосив, що питання відстрочок від мобілізації й того, кого буде призивати держава – не компетенція головнокомандувача ЗСУ.

"Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати – сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція", – сказав Залужний. За його словами, для цього є центральні органи виконавчої влади, які визначають, кого призивати.

"Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", – додав Залужний.

Як повідомлялося, 25 грудня уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби. Верховна Рада планує його розглянути 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців.

"36 місяців – компроміс із урядом"

Обмеження термінів служби 36 місяцями – це компроміс із урядом за умови, що не буде загострення на фронті і що людей на передовій буде ким замінити, заявив Головнокомандувач Збройних Сил України на пресконференції, передає АрміяInform.

Головнокомандувач висловив сподівання, що до 2025 року буде достатньо часу, щоб підготувати резерви.

"Моя позиція проста. Я не втомлююсь нагадувати, що іде війна, яка розвивається за своїми законами, і яка залежить від дій нашого противника. Я чітко розумію, що наші бійці у надскладних умовах роблять свою справу. І, звісно, мені би хотілося, щоб люди, які ідуть і служать, розуміли, скільки вони будуть воювати", – сказав він.

Фото: EPA/UPG

"Ми погодилися на 36 місяців за двох умов: якщо що не буде загострення на фронті і якщо їх буде ким замінити. І ось уже уряд, який взявся реалізувати закон, чітко розуміє, які в нашої держави можливості. І я сподіваюся, ми впораємося з цим завданням", – додав Залужний.

Він додав, що 36 місяців – це буде 2025 рік, і командування матиме достатньо часу, щоб підготувати заміну бійцям, які служать з початку повномасштабного вторгнення.

"Але і уряд має розуміти, що розпочати цей процес треба буде наступного року", – зазначив Залужний.

Електронні повістки будуть

Головнокомандувач ЗСУ підтримує будь-який спосіб забезпечення необхідної кількості мобілізованих людей. Зокрема і електронні повістки.

На запитання, як виглядатиме вручення повісток електронним способом, Залужний відповів, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях у ролі споживачів", – сказав він.

Залужний також зазначив, що зараз обговорюють закон про мобілізацію, аби була справедливість. "Захищати Україну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, а потім до військової частини у 2022-2023 році. Війна, на жаль, продовжується", – додав головнокомандувач.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що повісток у "Дії" "не буде ніколи". Водночас міністр оборони Рустем Умєров у інтерв'ю "Суспільному" говорив, що влада розглядає як варіант електронний виклик в ТЦК.

Про Мар’їнку, Авдіївку та Бахмут

Сили оборони відійшли на околиці Мар'їнки. Одна частина бійців окопалася на околицях Марʼїнки, інша – трохи далі. Головнокомандувач підтвердив, що російська армія повністю знищила місто.

"Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик, але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше", – зазначив головнокомандувач.

Залужний додав, що боротьба за Мар'їнку тримала майже два роки, але окупанти знищували місто "вулиця за вулицею, будинок за будинком" за тією ж схемою, що і Бахмут.

"Станом на сьогоднішній день наші війська ще перебувають у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", – додав Валерій Залужний.

"Ситуація абсолютно така, як була у Бахмуті: знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом... Це війна, тому те, що ми зараз відійшли на околиці Мар’їнки і в деяких місцях вже облаштували позиції за Мар’їнкою − у тому немає нічого такого, що може викликати якийсь там суспільний резонанс. Війна, на жаль, вона така", − наголосив Залужний.

Він прокоментував і ситуацію в Авдіївці, яку намагаються захопити російські війська.

"Нам дорогий кожний клаптик нашої землі... І будь то Бахмут, чи Авдіївка – оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил буде недостатньо і бачитимемо, що краще зберегти людей – звісно, ми таке рішення ухвалимо та збережемо людей, а потім – відвоюємо. Все залежатиме від ситуації", – сказав Залужний.

Він також закликав політиків та журналістів "не робити шоу" з кризових ситуацій.

"Не треба зациклюватися і робити якесь шоу чи скорботу біля конкретного населеного пункту. Ведення бойових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це командирам, політикам чи журналістам, чи ні", – наголосив головнокомандувач.

Фото: EPA/UPG

«2024 рік відрізнятиметься від 2023-го»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний упевнений у тому, що 2024 рік відрізнятиметься від нинішнього, наголосивши, що для цього робиться все необхідне.

"Можу вас запевнити в тому, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го. Ми в будь-якому разі все для цього робимо. На жаль, мушу констатувати, що противник від нас не відстає... Ви бачите, що відбувається. Особливо останніми днями йде потужне протистояння на рівні застосування технологій насамперед. Але ми не зменшуємо в цьому набір", – сказав головком.

Окремо Залужний подякував Міноборони за підтримку всіх технологічних "проривів", які були запропоновані. "Я думаю, у нас усе вийде. Я в цьому впевнений", – сказав він.

Залужний наголосив, що 2024 рік "не просто відрізнятиметься, він має відрізнятися, інакше нас очікує те, про що я писав у статті (стаття для The Economist, – ред.)".

"Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже десь 90% уже рішень тих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням", – запевнив головнокомандувач.

Як відомо, в колонці для видання Thе Economist Залужний зауважив, що нині війна стає "позиційною" і складається зі статичних і виснажливих боїв. Це йде на користь лише Росії, оскільки дозволить їй відновити військову силу, що надалі загрожуватиме Україні та її Збройним Силам. Він також сказав у інтерв'ю, що ситуація зайшла в глухий кут, подібно як у Першій світовій.

У Білому домі охарактеризували статтю головнокомандувача як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. А в Офісі президента Зеленського вважають, що Залужному "не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті".