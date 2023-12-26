Залужний підтримав виключення терміну "обмежено придатний" із закону про мобілізацію

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав виключення терміну "обмежено придатний" із законопроєкту про мобілізацію. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Залужний наголосив, що на сьогодні оперування ступенями інвалідності не є актуальним. Чи придатний чоловік до військової служби, чи непридатний – визначає ВЛК, а не група інвалідності.

У законопроєкті, на його переконання, треба залишити два поняття: придатний до військової служби або непридатний. Поняття "обмежено придатний" потрібно виключити.

"Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але все буде вирішувати ВЛК", – пояснив Залужний.

Він також наголосив, що питання відстрочок від мобілізації й кого буде призивати держава – не компетенція головнокомандувача ЗСУ.

"Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати – сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція", – сказав Залужний.

За його словами, для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати.

"Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", – додав Залужний.

Що відбувається з мобілізацією в Україні