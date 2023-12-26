Залужний підтримав виключення терміну "обмежено придатний" із закону про мобілізацію

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав виключення терміну "обмежено придатний" із законопроєкту про мобілізацію. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Залужний наголосив, що на сьогодні оперування ступенями інвалідності не є актуальним. Чи придатний чоловік до військової служби, чи непридатний – визначає ВЛК, а не група інвалідності.
У законопроєкті, на його переконання, треба залишити два поняття: придатний до військової служби або непридатний. Поняття "обмежено придатний" потрібно виключити.
"Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але все буде вирішувати ВЛК", – пояснив Залужний.
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Він також наголосив, що питання відстрочок від мобілізації й кого буде призивати держава – не компетенція головнокомандувача ЗСУ.
"Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати – сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція", – сказав Залужний.
За його словами, для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати.
"Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", – додав Залужний.
Що відбувається з мобілізацією в Україні
- 25 грудня уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби. Верховна Рада планує його розглянути 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців.
- Змушувати жінок мобілізуватись ніхто не збирається, але пропонують зобов'язати їх стати на облік.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові пропонують мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний прокоментував ці цифри і наголосив, що військове командування не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
- За даними журналістів УП, фракції "Слуга народу" сказали не коментувати питання мобілізації, а натомість відсилати до військових. Раніше президент Зеленський сказав, що військові просили мобілізувати 450-500 000 осіб. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів".