"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний підтримав виключення терміну "обмежено придатний" із закону про мобілізацію

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував можливість мобілізації осіб з інвалідністю.

Залужний підтримав виключення терміну "обмежено придатний" із закону про мобілізацію
Фото: ОПУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав виключення терміну "обмежено придатний" із законопроєкту про мобілізацію. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Залужний наголосив, що на сьогодні оперування ступенями інвалідності не є актуальним. Чи придатний чоловік до військової служби, чи непридатний – визначає ВЛК, а не група інвалідності.

У законопроєкті, на його переконання, треба залишити два поняття: придатний до військової служби або непридатний. Поняття "обмежено придатний" потрібно виключити.

"Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але все буде вирішувати ВЛК", – пояснив Залужний.

Він також наголосив, що питання відстрочок від мобілізації й кого буде призивати держава –  не компетенція головнокомандувача ЗСУ.

"Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати – сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція", – сказав Залужний.

За його словами, для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати.

"Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", – додав Залужний. 

Що відбувається з мобілізацією в Україні

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies