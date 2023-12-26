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Опівдні окупаційні війська атакували Херсонщину, загинули двоє цивільних

Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення області.

Опівдні окупаційні війська атакували Херсонщину, загинули двоє цивільних
Ілюстративне фото: російський окупант
Фото: EPA/UPG

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупаційні війська атакували область. 

Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків.

Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. 

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини після свого відступу у листопаді 2022 року. Після нещодавнього збиття трьох російських “сушок”, окупанти різко зменшили обстріли на Херсонському напрямку керованими авіабомбами (КАБами) і зосеределись на обстрілах артилерією.

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