Опівдні окупаційні війська атакували Херсонщину, загинули двоє цивільних

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупаційні війська атакували область.

Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків.

Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини після свого відступу у листопаді 2022 року. Після нещодавнього збиття трьох російських “сушок”, окупанти різко зменшили обстріли на Херсонському напрямку керованими авіабомбами (КАБами) і зосеределись на обстрілах артилерією.