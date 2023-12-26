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У Києві затримали власника компанії-провайдера з Луганщини, яка транслює російську пропаганду

Чоловік дистанційно управляв компанією через матір, яка є співвласницею бізнесу і проживає в окупації.

У Києві затримали власника компанії-провайдера з Луганщини, яка транслює російську пропаганду
Фото: Офіс Генпрокурора

Власникам підприємства-провайдера програмних послуг повідомлено про підозру у веденні бізнесу у взаємодії з окупантами. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрювані ‒ син та мати, жителі міста Кадіївка на Луганщині. Вони є власниками місцевого ТОВ, яке здійснює діяльність у сфері телевізійного мовлення.

Підприємство ще до захоплення окремих територій Луганської області почало транслювати російські пропагандистські телеканали з метою поширення антиукраїнських настроїв серед населення.

Навесні 2015 року жінка під керівництвом сина перереєструвала товариство в органах окупаційної влади та отримала свідоцтво від псевдоміністерства «ЛНР». Згодом, за попередньою змовою з ним, зареєструвала підприємство за російським законодавством.

Чоловік, який виїхав до Києва, дистанційно віддавав накази матері щодо подальших дій і отримував кошти від їхньої протиправної діяльності. Більше того, він надав дозвіл ворогу користуватись даними абонентів провайдера в обмін на безперешкодне «ведення бізнесу».

Під час обшуків за місцем його проживання у столиці виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти накладено арешт.

Наразі їм обом повідомлено про підозру. Оскільки жінка перебуває на тимчасово окупованій території, їй повідомлено про підозру заочно.

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