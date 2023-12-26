Залужний: обмеження термінів служби у 36 місяців – це компроміс із урядом

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що обмеження термінів служби у 36 місяців – це компроміс із урядом за умови, що не буде загострення на фронті і що людей на передовій буде, ким замінити.
Про це він заявив на пресконференції, передає АрміяInform.
Головнокомандувач висловив сподівання, що до 2025 року буде достатньо часу, щоб підготувати резерви.
"Моя позиція проста. Я не втомлююсь нагадувати, що іде війна, яка розвивається по своїм законам, і яка залежить від дій нашого противника. Я чітко розумію, що наші бійці у надскладних умовах роблять свою справу. І звісно мені би хотілося, щоб люди, які ідуть і служать, вони розуміли скільки вони будуть воювати", – сказав він.
"Ми погодилися на 36 місяців за двох умов: якщо що не буде загострення на фронті і якщо їх буде ким замінити. І ось уже уряд, який взявся реалізувати закон, чітко розуміє, які в нашої держави можливості. І я сподіваюся, ми впораємося з цим завданням", – додав Залужний.
Він додав, що 36 місяців – це буде 2025 рік, і командування буде мати достатньо часу, щоб підготувати заміну бійцям, які служать з початку повномасштабного вторгнення.
"Але і уряд має розуміти, що розпочати цей процес треба буде наступного року", – зазначив Залужний.
- 25 грудня уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби. Верховна Рада планує його розглянути 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців. Змушувати жінок мобілізуватись ніхто не збирається.
- Раніше міністр оборони Рустем Умєров пояснював, що термін "демобілізація" можна буде використовувати лише після закінчення війни. Натомість, запевнив він, уряд буде працювати над тим, щоб людина, яка воює уже майже два роки, мала право на відпочинок або часткове звільнення.