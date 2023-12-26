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Залужний: обмеження термінів служби у 36 місяців – це компроміс із урядом

"Ми погодилися на 36 місяців за двох умов: якщо не буде загострення на фронті і якщо їх буде ким замінити".

Залужний: обмеження термінів служби у 36 місяців – це компроміс із урядом
Валерій Залужний
Фото: Міноборони

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що обмеження термінів служби у 36 місяців – це компроміс із урядом за умови, що не буде загострення на фронті і що людей на передовій буде, ким замінити.

Про це він заявив на пресконференції, передає АрміяInform.

Головнокомандувач висловив сподівання, що до 2025 року буде достатньо часу, щоб підготувати резерви.

"Моя позиція проста. Я не втомлююсь нагадувати, що іде війна, яка розвивається по своїм законам, і яка залежить від дій нашого противника. Я чітко розумію, що наші бійці у надскладних умовах роблять свою справу. І звісно мені би хотілося, щоб люди, які ідуть і служать, вони розуміли скільки вони будуть воювати", – сказав він.

"Ми погодилися на 36 місяців за двох умов: якщо що не буде загострення на фронті і якщо їх буде ким замінити. І ось уже уряд, який взявся реалізувати закон, чітко розуміє, які в нашої держави можливості. І я сподіваюся, ми впораємося з цим завданням", – додав Залужний.

Він додав, що 36 місяців – це буде 2025 рік, і командування буде мати достатньо часу, щоб підготувати заміну бійцям, які служать з початку повномасштабного вторгнення.

"Але і уряд має розуміти, що розпочати цей процес треба буде наступного року", – зазначив Залужний.

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