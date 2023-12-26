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Бійці 3-ї ОШБр вшанували пам’ять полеглих українських воїнів

Жертва кожного побратима не буде марною, наголосили в 3-й ОШБр.

Бійці 3-ї ОШБр вшанували пам’ять полеглих українських воїнів
Фото: Скріншот з відео

Бійці 3-ї Окремої штурмової бригади провели вшанування пам’яті полеглих за святу землю українських воїнів.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр.

“Жертва кожного побратима не буде марною. Їхні імена вписані в історію боротьби, а за їхні смерті ми помстимося кров’ю. Бо тепер сильний дух загиблих воїнів веде нас на цьому шляху”, - йдеться у повідомленні.

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