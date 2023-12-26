Бійці 3-ї Окремої штурмової бригади провели вшанування пам’яті полеглих за святу землю українських воїнів.
Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр.
“Жертва кожного побратима не буде марною. Їхні імена вписані в історію боротьби, а за їхні смерті ми помстимося кров’ю. Бо тепер сильний дух загиблих воїнів веде нас на цьому шляху”, - йдеться у повідомленні.
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