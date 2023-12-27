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Від українського удару по порту в окупованій Феодосії затонуло ще одне російське судно, - журналіст

Йдеться про старе учбове судно класу Т-43 "УТС-150".

Від українського удару по порту в окупованій Феодосії затонуло ще одне російське судно, - журналіст
Фото: Марк Крутов

Внаслідок українського удару по порту в тимчасово окупованій Феодосії затонув не лише ВДК “Новочеркаськ” росіян.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Марк Крутов

“Супутникові знімки Феодосійського порту, зроблені 26 грудня об 11:25 за місцевим часом, показують, що ще одне судно (жовтий квадрат) справді частково затонуло після українського удару по десантному кораблю “Новочеркаськ”, - написав журналіст.

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Згодом Крутов уточнив, що йдеться про учбове судно класу Т-43 "УТС-150", яке можна було побачити там ще в 2007 році. 

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