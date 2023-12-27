Від українського удару по порту в окупованій Феодосії затонуло ще одне російське судно, - журналіст

Внаслідок українського удару по порту в тимчасово окупованій Феодосії затонув не лише ВДК “Новочеркаськ” росіян.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Марк Крутов.

“Супутникові знімки Феодосійського порту, зроблені 26 грудня об 11:25 за місцевим часом, показують, що ще одне судно (жовтий квадрат) справді частково затонуло після українського удару по десантному кораблю “Новочеркаськ”, - написав журналіст.

The first low-resolution @planet satellite images of the Feodosia port, captured on December 26 at 11:25 local time, show that one more vessel (yellow square) is indeed partially sunk following the Ukrainian strike on the 'Novocherkassk' landing ship. pic.twitter.com/DY51NpJEMv — Mark Krutov (@kromark) December 26, 2023

Згодом Крутов уточнив, що йдеться про учбове судно класу Т-43 "УТС-150", яке можна було побачити там ще в 2007 році.