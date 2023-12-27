Перемовини, які пропонує Росія, – це наша капітуляція, – Данілов

Україна готова до завершення війни лише на умовах, викладених у Формулі миру.

Росія не готова до перемовин про завершення війни. Кремль робить ці заяви, аби знизити підтримку України, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю "Голосу Америки".

Він наголосив, що вимоги України щодо завершення війни викладені в 10 пунктах Формули миру. Російське ж бачення – це капітуляція України.

"Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги", – вважає він.