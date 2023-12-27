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Перемовини, які пропонує Росія, – це наша капітуляція, – Данілов

Україна готова до завершення війни лише на умовах, викладених у Формулі миру. 

Перемовини, які пропонує Росія, – це наша капітуляція, – Данілов
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Росія не готова до перемовин про завершення війни. Кремль робить ці заяви, аби знизити підтримку України, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю "Голосу Америки"

Він наголосив, що вимоги України щодо завершення війни викладені в 10 пунктах Формули миру. Російське ж бачення – це капітуляція України. 

"Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги", – вважає він.

  • Днями американська газета New York Times опублікувала матеріал із посиланням на анонімів про те, що Путін від вересня через посередників нібито сигналізує про те, що він готовий до припинення вогню і заморозки бойових дій уздовж лінії фронту. Газета зазначила, що деякі американські посадовці налаштовані скептично щодо цих "сигналів" і вважають їх черговою спробою Путіна ввести в оману. 
  • У Головному управлінні розвідки на це сказали, що Путін справді хотів би закінчити війну, але на своїх умовах.
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