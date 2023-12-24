Умєров анонсував "нові правила гри" для ухилянтів

"Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину".

Новий мобілізаційний законопроєкт передбачатиме нові "правила гри" для ухилянтів.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину... Які категорії обмежень будуть запроваджені - це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування", – сказав він.

За словами міністра, останні півтора місяця влада займалася тим, що консолідувала всі бази даних, і тепер бачить, скільки має бути чоловіків в Україні і скільки за кордоном. Умєров зазначив, що зараз розглядаються технічні рішення, як зоповіщати їх про необхідність з'явитися в територіальні центри комплектації.

"А взагалі наша мета - змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання", - зазначив Умєров.

"Я взагалі позитивно на все дивлюсь. Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей", - додав міністр.

Нагадаємо, директор "Української бронетехніки" запропонував формувати трудові батальйони з ухилянтів.

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