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​Директор "Української бронетехніки" пропонує формувати трудові батальйони з ухилянтів

Також необхідно демобілізувати інженерів або посилати їх у відрядження на заводи.

​Директор "Української бронетехніки" пропонує формувати трудові батальйони з ухилянтів
Ілюстративне фото
Фото: defence-ua.com

Оборонна промисловість України зіткнулася з жорстким кадровим дефіцитом, подолати який можна демобілізацією інженерів та створенням трудових батальйонів.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів директор найбільшого приватного оборонного заводу "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення 30% штату підприємства були ветерани бойових дій. Зараз усі вони пішли воювати.

"Це були люди, які займались розробкою та випробуванням техніки, назад їх відкликати вже не можна... Зараз нам не вистачає конструкторів, розробників із досвідом проєктування бронеавтомобілів, боєприпасів. На ринку дуже мало досвідчених людей з оборонної галузі. Наші ВИШі таких кадрів поки що не готують. Серед робітничих спеціальностей найбільше не вистачає висококваліфікованих зварювальників", - пояснив Бельбас.

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Аби вийти з цієї ситуації, на його переконання, необхідно демобілізувати інженерів або посилати їх у відрядження на заводи.

"Вони б реально могли вплинути на галузь. Нам потрібно ефективно використовувати той людський ресурс, який у нас є. Лаптєногих 140 мільйонів, а нас 30-40 мільйонів. У нас неспівставний людський та економічний ресурси. Тому кожен повинен витискати з себе максимум", - зазначив Бельбас.

"По-друге, є так звані ухилянти. Якщо людина не хоче воювати, ви її не змусите. Це буде негативний чинник на полі бою. Чому би з цих ухилянтів не формувати трудові батальйони та не відряджати їх на воєнні заводи?... Зварювати буде складно. Але є, наприклад, збирання мінометів якісь. Є операції, які може виконувати будь-яка людина", - додав він.

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