З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 600 хімічних атак

Найчастіше ворог використовує гранати типу К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте застосовує і саморобні вибухові пристрої.

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України зафіксували 626 фактів застосування РФ боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. Зокрема, лише за січень поточного року зафіксували 51 випадок.

Про це повідомили у Командуванні Сил підтримки Збройних сил України.

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин", – додали у ЗСУ.

Також у Командуванні зауважили, що динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин задокументували і направили для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Окрім того, 14 грудня минулого року виявили застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.