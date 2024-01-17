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Порошенко закликав львівську громаду спільно відновити музей Шухевича

Фонд Порошенка видав гарантійний лист на 4 млн грн.

Музей Шухевича у Львові, який знищили російські «Шахеди», – це колишній підпільний штаб ОУН, де генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич переховувався останні роки свого життя і де був убитий радянськими кадебістами у 1950 році. І саме тому музей необхідно відновити, вважає лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко. Про це він заявив під час огляду зруйнованої будівлі.

Петро Порошенко біля зруйнованого музея Шухевича
Фото: eurosolidarity.org
Петро Порошенко біля зруйнованого музея Шухевича

Фонд Порошенка взявся профінансувати відбудову музею, відповідний гарантійний лист на 4 млн грн вже передали керівництву установи. 100 тисяч гривень також виділили на створення віртуального туру, зазначив Порошенко.

Музей Шухевича до російської атаки
Фото: eurosolidarity.org
Музей Шухевича до російської атаки

За словами експрезидента, перед поїздкою до Львова надіслав запрошення до обговорення проєкту відновлення музею представникам військово-цивільної адміністрації, міської та обласної ради, експертам, історикам, представникам громади. Місцева влада «відреагувала» – саме в цей день прислала до музею комунальників з бульдозером, який ледь не знищив уцілілі реліквії, зазначив він.

Співробітники музею показують серед руїн старі сходи, які вели до криївки Шухевича і на яких у березні 1950 року його розстріляли. Як розповіла дружина Юрія Романовича Шухевича Леся, генерал не має могили, є лише місце, де його вбили.

Музей Шухевича після російської атаки
Фото: eurosolidarity.org
Музей Шухевича після російської атаки

«Це меморіальна частина музею – тут Роман Шухевич ходив, з того колодязя пив воду, тут жив, переховувався два роки – з весни 1948 року по день загибелі 5 березня 1950 року. Я вважаю, що тут потрібно його відновити», – вважає працівниця музею.

Зруйнований Музей Шухевича
Фото: eurosolidarity.org
Зруйнований Музей Шухевича

Порошенко вважає, що музей треба віднволювати уже зараз, не чекати на кінець війни. Проте не за бюджетні гроші. Експрезидент звернувся до міської ради Львова із проханням якнайшвидше ухвалити рішення щодо проєкту відновлення: «можете не писати про Порошенка, пишіть про себе, але дайте вшанувати місце загибелі легенадрного головномандувача Шухевича. Бо зараз важлива єдність, зокрема, навколо нашої культури та історії, навколо Бандери та Шухевича». 

«Ми маємо зберегти кожну цеглину, кожну сходинку, ми відновимо музей, ми все реставруємо. Тут не буде палаців, тут буде місце, де генерал жив, місце, де генерала вбили НКВДісти і орки, де вони зараз поцілили для того, щоб поранити українську душу. Ми цього не дозволимо», – говорить Порошенко.

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