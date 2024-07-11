Канада надасть на підготовку українських пілотів та техобслуговування F-16 близько 300 млн доларів

Канада виділить фінансування на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16.

Про це повідомила пресслужба премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

“Наша підтримка передбачає виділення до 389 млн доларів для покращення навчання пілотів F-16 у рамках коаліції Повітряних сил Контактної групи з питань оборони України”, - йдеться у повідомленні.

Пресслужба Трюдо розповіла, що до оголошеного вчора нового пакету військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів входять майже 444 млн канадських доларів на покриття витрат на військову техніку, допомогу та навчання ЗСУ. Ще понад 56 млн канадських доларів призначені для Цільового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО для України для допомоги у відбудові українського сектору безпеки й оборони та сприяння переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО.