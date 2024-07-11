Французькі профспілки погрожують протестами під час Олімпіади, якщо Макрон заблокує лівим владу

"Він програв вибори... Він схожий на Людовіка XVI, який ховається у Версалі. Він має прислухатися до країни”, заявила лідерка Загальної конфедерації праці Франції Софі Біне.

Лідерка Загальної конфедерації праці Франції Софі Біне закликала президента Еммануеля Макрона дозволити Лівому альянсу керувати, натякнувши, що будь-яка альтернатива може зустрітися з протестами під час Олімпіади в Парижі.

Про це пише Reuters.

Макрон вчора заявив, що на виборах “ніхто не виграв”, і попросив республіканські сили сформувати “тверду більшість” для керівництва.

Це означає, що він хоче створити коаліцію центристів і поміркованих партій з блоку “Новий народний фронт”(ННФ), таких як соціалісти та зелені, крім лівої партії “Нескорена Франція”, яку він відносить за межі респектабельного спектру.

Біне заявила, що Макрон заперечує результати виборів і він має призначити прем’єр-міністром того, кого вибере ННФ. Члени альянсу весь тиждень намагалися домовитися про назву та стратегію правління без більшості.

“Еммануель Макрон повинен перестати заперечувати. Він програв вибори... Він схожий на Людовіка XVI, який ховається у Версалі. Він має прислухатися до країни та перестати бути таким “відірваним””, ‒ заявила Біне.

Коментарі Макрона зустріли крики гніву з боку лівих, зокрема залізничників Загальної конфедерації праці, яке закликало до протестів 18 липня, в день, коли новообраний парламент має зібратися. Протести мають відбутися перед префектурами, резиденціями державної влади у всій країні та перед Національною асамблеєю в Парижі.