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Британська поліція знайшла вбивцю родини спортивного коментатора BBC

26-річний чоловік застрелив трьох жінок з арбалета.

Британська поліція знайшла вбивцю родини спортивного коментатора BBC
Поліція на місці затримання вбивці
Фото: BBC

Британське суспільство сколихнув злочин у передмісті Лондона: чоловік застрелив із арбалета дружину та двох доньок відомого спортивного коментатора BBC Джона Ганта.

Як пише британський мовник, поліція встановила особу вбивці: ним був 26-річний колишній військовий та приватний охоронець Клайв Кліффорд. Його затримали поблизу цвинтаря у Північному Лондоні з пораненнями. При цьому Скотленд-Ярд стверджує, що правоохоронці не здійснили в бік нападника жодного вистрілу. Мотив злочину поки не відомий, проте є версія про цілеспрямоване вбивство - Кліффорд, найвірогідніше, був знайомий з жертвами.

Джон Гант, який колись працював поліцейським, а нині коментує перегони на радіо, в один день втратив 61-річну дружину, 28-річну доньку та її 25-річну сестру. Колеги висловили йому співчуття у прямому етері передматчевої студії до півфіналу Євро-2024. Зірка англійського футболу минулих років Майкл Оуен після перемоги збірної у соцмережах закликав фанів не лише святкувати, але й виявити повагу до пам'яті загиблих.

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