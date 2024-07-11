"Укроборонпром" і компанія із США створять виробництво боєприпасів за стандартами НАТО

Відповідну угоду підписали в українському посольстві у США.

АТ «Укроборонпром» та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомив Офіс президента, документ підписали у присутності Володимира Зеленського, у межах зустрічі глави України із топменеджерами провідних американських оборонних компаній, яка стала продовженням діалогу, започаткованого у Вашингтоні торік у грудні. Зустріч відбулася в українському посольстві у США.

На зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами.

Він зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння. Водночас є потреба в посиленій міжнародній кооперації.

Під час зустрічі обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки.

9 липня у Вашингтоні відкрилось перше іноземне представництво АТ "Укроборонпром". Основна його задача – посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі оборонної промисловості.