У МЗС Швеції пояснили, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen

Про передачу винищувачів Gripen може буде говорити після реалізації впровадження F-16.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом пояснив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen.

Про це він розповів у інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

За його словами, Україні буде надто важко обслугогувавти дві системи винищувачів, і F-16, і Gripen.

"Ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно", – зазначив він.

Проте наголосив, що це не означає, що Швеція не відкрита для передачі Gripen, коли програма із F- 16 буде завершена.

"F-16, які впроваджуються в українські ВПС, забезпечать великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", – прокоментував міністр.

Він наголосив, що, оскільки роботу передачі Gripen призупинили через надходження F-16, Швеція вирішила надати Україні інші наявні потужності, тому передала системи спостереження ASC 890, які можна використовувати у координації із F-16. Це дасть можливість краще проводити повітряні бої та спостереження.