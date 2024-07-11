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У МЗС Швеції пояснили, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen

Про передачу винищувачів Gripen може буде говорити після реалізації впровадження F-16.

У МЗС Швеції пояснили, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen
Винищувач Gripen
Фото: saabgroup.com

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом пояснив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen.

Про це він розповів у інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

За його словами, Україні буде надто важко обслугогувавти дві системи винищувачів, і F-16, і Gripen.

"Ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно", – зазначив він.

Проте наголосив, що це не означає, що Швеція не відкрита для передачі Gripen, коли програма із F- 16 буде завершена. 

"F-16, які впроваджуються в українські ВПС, забезпечать великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", – прокоментував міністр. 

Він наголосив, що, оскільки роботу передачі Gripen призупинили через надходження F-16, Швеція вирішила надати Україні інші наявні потужності, тому передала системи спостереження ASC 890, які можна використовувати у координації із F-16. Це дасть  можливість краще проводити повітряні бої та спостереження. 

  • Ще у травні Швецію закликали пригальмувати з постачанням Україні Gripen,  пояснивши, що фокус зараз – на F-16.
  • Проте Зеленський вважає, що українським військовим потрібно надати можливість тренуватися на шведських винищувачах Gripen до того, як завершиться процес прийняття на озброєння американських F-16. 
  • У лютому Швеція повідомила, що могла б надати Україні свої винищувачі Grippen, але після вступу до НАТО.  
  • Після набуття членства у березні Йонсон сказав, що обговорення такого постачання триває в межах коаліції винищувачів. Керують нею Нідерланди та Велика Британія.
  • Наразі Швеція надасть Україні два літак РЛС, і це надзвичайно важливо. Докладно – в матеріалі "Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції".
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