У МЗС Швеції пояснили, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом пояснив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen.
Про це він розповів у інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
За його словами, Україні буде надто важко обслугогувавти дві системи винищувачів, і F-16, і Gripen.
"Ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно", – зазначив він.
Проте наголосив, що це не означає, що Швеція не відкрита для передачі Gripen, коли програма із F- 16 буде завершена.
"F-16, які впроваджуються в українські ВПС, забезпечать великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", – прокоментував міністр.
Він наголосив, що, оскільки роботу передачі Gripen призупинили через надходження F-16, Швеція вирішила надати Україні інші наявні потужності, тому передала системи спостереження ASC 890, які можна використовувати у координації із F-16. Це дасть можливість краще проводити повітряні бої та спостереження.
- Ще у травні Швецію закликали пригальмувати з постачанням Україні Gripen, пояснивши, що фокус зараз – на F-16.
- Проте Зеленський вважає, що українським військовим потрібно надати можливість тренуватися на шведських винищувачах Gripen до того, як завершиться процес прийняття на озброєння американських F-16.
- У лютому Швеція повідомила, що могла б надати Україні свої винищувачі Grippen, але після вступу до НАТО.
- Після набуття членства у березні Йонсон сказав, що обговорення такого постачання триває в межах коаліції винищувачів. Керують нею Нідерланди та Велика Британія.
- Наразі Швеція надасть Україні два літак РЛС, і це надзвичайно важливо. Докладно – в матеріалі "Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції".