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Умєров: невдовзі з'явиться перший контракт із Данією, яка фінансуватиме українські виробництва боєприпасів

Також міністр розповів про "Оборонний фонд".

Умєров: невдовзі з'явиться перший контракт із Данією, яка фінансуватиме українські виробництва боєприпасів
Рустем Умєров на 75-му саміті НАТО у Вашингтоні
Фото: Facebook/Рустем Умєров / Rustem Umerov 22 хв ·

Найближчим часом Україна підпише контракт із Данією щодо фінансування українського виробництва озброєння і боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який перебуває на 75-му саміті НАТО у Вашингтоні.

Він зустрівся з міністрами оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та Нідерландів Рубеном Брекельмансом. 

"Данія — перша країна НАТО, яка напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів. Дякую Данії за лідерство! Вже найближчим часом буде підписано перший контракт", - повідомив український міністр.

На зустрічі йшлося і про винищувачі.

"Ключове питання зустрічі: передача Україні винищувачів F-16. Готуємося зустрічати сучасні винищувачі в українському небі. Впевнений, що ці літаки значно зміцнять захист наших міст від російського ракетного терору та посилять можливості Сил оборони України в небі", - зазначив Умєров.

Глава Міноборони додав, що ще одним пріоритетом є створення спільних підприємств. Із партнерами обговорили з цього приводу модель спільного інвестування у виробництво озброєння, що допоможе посилити нашу обороноздатність. Умєров заявив, що для цього Міноборони створює «Оборонний фонд», яким стане головним партнером для іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств.

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