НАТО занепокоєне тим, чим Росія відплачує Північній Кореї за боєприпаси

Події, які відбуваються в Азії, є важливими для Європи, наголосив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

НАТО занепокоєне тим, що Росія постачає Північній Кореї в обмін на боєприпаси.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам перед початком пленарної зустрічі Північноатлантичної ради, передає "Укрінформ".

«Війна в Україні показала, наскільки взаємопов’язаною є наша безпека. Тому що Північна Корея насправді є головним постачальником військової допомоги та боєприпасів для Росії, що надає росіянам можливість продовжувати агресію в серці Європи, проти України. Безумовно, ми глибоко занепокоєні тим, що Росія надає у відповідь», - зауважив генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що Росія та КНДР уклали угоду щодо оборони і стають дедалі ближчими одна до одної. Тож це свідчить, що події, які відбуваються в Азії, є важливими для Європи, і навпаки.

"Під час саміту ми зустрінемося з главами держав та урядів наших партнерів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Війна в Україні демонструє, наскільки взаємопов’язаною є наша безпека. Тому що Іран, Північна Корея і Китай є головними країнами, що уможливлюють агресивну війну Росії проти України", - сказав Столтенберг.