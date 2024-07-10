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НАТО занепокоєне тим, чим Росія відплачує Північній Кореї за боєприпаси

Події, які відбуваються в Азії, є важливими для Європи, наголосив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

НАТО занепокоєне тим, чим Росія відплачує Північній Кореї за боєприпаси
Володимир Путін і Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

НАТО занепокоєне тим, що Росія постачає Північній Кореї в обмін на боєприпаси.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам перед початком пленарної зустрічі Північноатлантичної ради, передає "Укрінформ".

«Війна в Україні показала, наскільки взаємопов’язаною є наша безпека. Тому що Північна Корея насправді є головним постачальником військової допомоги та боєприпасів для Росії, що надає росіянам можливість продовжувати агресію в серці Європи, проти України. Безумовно, ми глибоко занепокоєні тим, що Росія надає у відповідь», - зауважив генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що Росія та КНДР уклали угоду щодо оборони і стають дедалі ближчими одна до одної. Тож це свідчить, що події, які відбуваються в Азії, є важливими для Європи, і навпаки.

"Під час саміту ми зустрінемося з главами держав та урядів наших партнерів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Війна в Україні демонструє, наскільки взаємопов’язаною є наша безпека. Тому що Іран, Північна Корея і Китай є головними країнами, що уможливлюють агресивну війну Росії проти України", - сказав Столтенберг.

  • 19 червня до Пхеньяна разом зі своїм новим міністром оборони приїжджав Володимир Путін. Він підписав із Кім Чен Ином угоду про співробітництво. Докладно про це читайте у матеріалі LB.ua "Пакт Путіна – Кім Чен Ина і його наслідки".
  • Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував візит Путіна, зазначивши, що поглиблення співпраці між Росією та КНДР – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України.
  • Згодом заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що в обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
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