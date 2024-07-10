НАТО занепокоєне тим, чим Росія відплачує Північній Кореї за боєприпаси

НАТО занепокоєне тим, що Росія постачає Північній Кореї в обмін на боєприпаси.
Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам перед початком пленарної зустрічі Північноатлантичної ради, передає "Укрінформ".
«Війна в Україні показала, наскільки взаємопов’язаною є наша безпека. Тому що Північна Корея насправді є головним постачальником військової допомоги та боєприпасів для Росії, що надає росіянам можливість продовжувати агресію в серці Європи, проти України. Безумовно, ми глибоко занепокоєні тим, що Росія надає у відповідь», - зауважив генсек Альянсу.
Столтенберг наголосив, що Росія та КНДР уклали угоду щодо оборони і стають дедалі ближчими одна до одної. Тож це свідчить, що події, які відбуваються в Азії, є важливими для Європи, і навпаки.
"Під час саміту ми зустрінемося з главами держав та урядів наших партнерів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Війна в Україні демонструє, наскільки взаємопов’язаною є наша безпека. Тому що Іран, Північна Корея і Китай є головними країнами, що уможливлюють агресивну війну Росії проти України", - сказав Столтенберг.
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