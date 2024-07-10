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Румунія придбає у Південної Кореї озброєння на майже $1 млрд

Йдеться, зокрема, про 54 самохідні гаубиці K-9 і 36 броньованих машин для доставки боєприпасів K-10.

Румунія придбає у Південної Кореї озброєння на майже $1 млрд
Робота гаубиці К-9
Фото: Yonhap

Південна Корея уклала із Румунією угоду на 998 мільйонів доларів США про  постачання зброї, в тому числі самохідних гаубиць K-9.

Про це пише Yonhap.

Згідно з угодою, оборонний гігант Hanwha Aerospace буде експортувати зброю та боєприпаси, включаючи 54 самохідні гаубиці K-9 і 36 броньованих машин постачання боєприпасів K-10.

За словами офіційних осіб, Hanwha Aerospace планує розпочати розгортання зброї та боєприпасів у Румунії у 2027 році.

Ця угода на придбання зброї є найбільшою за останні сім років для Румунії. Її уклали  приблизно через три місяці після того, як президент Юн Сук Йоль провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом у Сеулі, де вони домовилися посилити співпрацю в оборонній та ядерній енергетиці. 

У червні міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік провів переговори зі своїм румунським колегою Ангелом Тілваром, який підтвердив плани міністерства придбати південнокорейську систему озброєння.

Очікується, що угода ще більше посилить зв’язки між двома країнами та, можливо, призведе до додаткового експорту.Зокрема, у таких сферах, як наземні системи озброєння. Зокрема, йдеться про можливе придбання бойових машин піхоти Redback і танків K-2, а також системи протиповітряної оборони. 

Румунія стала дев’ятою країною за межами Південної Кореї, яка придбала самохідні гаубиці К-9. Перед нею це зробили Австралія, Єгипет, Індія, Норвегія, Естонія, Туреччиня, Польща та Фінляндія.

Зараз країна веде переговори щодо придбання нового покоління бойових машин піхоти.

У листопаді минулого року Румунія замовила у південнокорейської  оборонної фірми  ракети «земля-повітря» Chiron.

  • У червні Румунія ухвалила рішення передати Україні систему Patriot.
  • 14 червня У Румунії ввели в експлуатацію другу систему Patriot, на черзі ще дві до кінця року. До кінця 2027 року до країни прибудуть ще три ЗРК із Штатів. 
  • Румунія підписала зі США контракт на 4 мільярди доларів щодо постачання Patriot ще у 2017 році.
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