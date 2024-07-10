Трамп запросив Байдена на ще одні дебати - але без модераторів

Після тривалої відсутності у публічному просторі експрезидент США Дональд Трамп виступив на агітаційному мітингу у Флориді.

Як пише BBC, республіканець заявив прихильникам, що у Демократичній партії нині панує хаос та розкол, і йому "навіть трохи шкода, як вони ставляться до Байдена, хоча його не варто шкодувати, він поганий чоловік".

Трамп також запросив свого суперника на новий раунд дебатів, але без модераторів - натякаючи на спекуляцію щодо того, що ведучі CNN під час етеру надавали підказки дезорієнтованому президенту.

Коментуючи стан здоров'я Байдена, республіканець заявив, що у Білому домі зараз "насправді всім керує Гантер" - припущення, засноване на інформації про долучення сина президента до нарад.

Щодо НАТО, саміт якого відбувається цими днями у Вашингтоні, Трамп розповів улюблену історію про примушування країн-членів виділяти більше коштів на сферу оборони. Експрезидент нібито пригрозив союзникам, що не буде захищати їх від Росії, якщо вони не почнуть платити гроші.