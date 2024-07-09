Російський "Норнікель" планує перенести виробництво в Китай через західні санкції , — Reuters

Китайська компанія China Copper є єдиною, яка зацікавлена у створенні спільного підприємства з російським "Норнікелем".

Російський гірничодобувний гігант "Норнікель" веде переговори з "China Copper" про створення спільного підприємства, яке дозволить російському заводу перенести всю свою базу до Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Якщо угоду реалізують, це стане першим випадком, коли російський завод перенесе своє виробництво з Росії через заборону американської і британської бірж металів приймати новий алюміній, мідь і нікель, вироблені в РФ.

Це також означає, що мідь "Норнікелю" вироблятиметься в країні, де вона найбільше споживається.

У квітні "Норнікель" заявив, що планує закрити свій арктичний завод і побудувати новий завод у Китаї з анонімним партнером.

Водночас, керівництво компанії China Copper, що належить найбільшому в світі виробнику алюмінію Chinalco, у червні здійснило візит до Москви, щоб обговорити можливе спільне підприємство, повідомило одне з джерел, додавши, що деталі структури та інвестицій є все ще обговорюється.

Об’єкти, які розглядаються в Китаї, включають Фанченган і Ціньчжоу в регіоні Гуансі, повідомили два джерела агенства, а інше джерело стверджує, що також можливий Циндао в провінції Шаньдун.

Рішення про спільне підприємство буде прийнято протягом наступних кількох місяців, а продукція "Норнікеля" в КНР, ймовірно, реалізовуватиметься переважно в Китаї.

План переміщення з’явився невдовзі після того, як Лондонська біржа металів, найбільший і найстаріший у світі форум металів, оголосила про нові обмеження на продаж продукції в квітні.

«Норнікель» і його метал не перебувають під санкціями США чи Європи, але багато західних споживачів відмовляються купувати метал російського походження після вторгнення Росії в Україну.

Відповідно до нових правил Лондонської біржі металів, де зберігалася більша частина металу російської компанії, із 13 квітня такі послуги росіянам більше не доступні.

За словами джерел, China Copper є єдиною компанією, зацікавленою у створенні спільного підприємства з "Норнікелем", оскільки її материнська компанія Chinalco безпосередньо управляється центральним урядом Китаю та має право приймати ключові рішення за участю іноземних сторін.

"Норнікель" звертався до інших китайських державних виробників міді, але більшість із них підпорядковані урядам провінцій і не ризикують співпрацювати з іноземною компанією без дозволу центрального уряду країни.