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Олімпійська футбольна збірна провела заключний спаринг перед Іграми

Голкіпер Кирило Фесюн парирував одразу два пенальті упродовж гри.

Олімпійська футбольна збірна провела заключний спаринг перед Іграми
Україна - Парагвай 2:2
Фото: УАФ

Останній контрольний поєдинок перед історичним для України стартом на Олімпійських іграх провела футбольна збірна U-23. Підопічні Руслана Ротаня перевірили сили у матчі із Парагваєм. 

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу, синьо-жовті ще на 83-ій хвилині мали перевагу у два м'ячі зусиллями Хланя та Федора, а голкіпер Фесюн зміг парирувати одразу два пенальті, призначених у його ворота. Проте у заключні хвилини гри команда з Південної Америки все ж забила двічі. Тож після нічиєї з Єгиптом олімпійська збірна здобула той самий результат і проти Парагваю. 

Підопічні Ротаня отримають день на відновлення, після чого вирушать до Ліона, де готуватимуться вже безпосередньо до першого матчу Олімпіади проти Іраку. Стартовий свисток пролунає 24 липня о 20:00. В нашій групі також збірні Аргентини і Марокко.

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