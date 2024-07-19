Олімпійська футбольна збірна провела заключний спаринг перед Іграми

Останній контрольний поєдинок перед історичним для України стартом на Олімпійських іграх провела футбольна збірна U-23. Підопічні Руслана Ротаня перевірили сили у матчі із Парагваєм.

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу, синьо-жовті ще на 83-ій хвилині мали перевагу у два м'ячі зусиллями Хланя та Федора, а голкіпер Фесюн зміг парирувати одразу два пенальті, призначених у його ворота. Проте у заключні хвилини гри команда з Південної Америки все ж забила двічі. Тож після нічиєї з Єгиптом олімпійська збірна здобула той самий результат і проти Парагваю.

Підопічні Ротаня отримають день на відновлення, після чого вирушать до Ліона, де готуватимуться вже безпосередньо до першого матчу Олімпіади проти Іраку. Стартовий свисток пролунає 24 липня о 20:00. В нашій групі також збірні Аргентини і Марокко.