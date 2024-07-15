Рекордсмени за кількістю перемог: Іспанія здолала Англію у фіналі Євро

У неділю, 14 липня, на Олімпійському стадіоні в Берліні відбувся довгоочікуваний фінал найбільшого континентального змагання, Євро-2024, між Іспанією та Англією.

Іспанці, шанс на успіх яких становив лише 9,6 відсотка за версією букмекерів, зуміли підійти до Чемпіонату Європи в найкращій формі. Як наслідок — перше місце у групі B, 10 забитих і лише чотири пропущені голи за чотири тури плей-оф.

Водночас збірна Англії стала чи не найбільшим розчаруванням, попри позитивні прогнози експертів. У груповому етапі англійці здобули лише одну перемогу, двічі зіграли внічию. Однак це не завадило їм вийти з групи на вершині таблиці. У плей-оф вони зі скрипом пройшли збірні Словаччини, Швейцарії та Нідерландів. Судячи з перебігу фінального матчу, кубок намагалися завоювати в такому самому стилі.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної Іспанії під час виконання державного гімну перед фіналом Євро-2024.

Стартовий склад збірної Іспанії: Унай Сімон; Даніель Карвахаль, Робен Ле Норман, Емерік Лапорт, Марк Кукурелья; Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо; Ламін Ямал, Ніко Вільямс і Альваро Мората.

Як і очікувалося, без особливих змін: хіба що після матчу з французами в центрі захисту тренерський штаб виставив Карвахаля та Ле Нормана, а Наваса з Начо залишив на лаві запасних.

Фото: EPA/UPG Збірна Англії перед початком фіналу Євро-2024.

Стартова одинадцятка збірної Англії: Джордан Пікфорд; Кайл Вокер, Джон Стоунз, Марк Гуехі, Люк Шоу; Коббі Мейну, Деклан Райс; Букайо Сака, Джуд Беллінгем, Філ Фоден і Гаррі Кейн.

Наставник англійців також вирішив не експериментувати. На лівому фланзі Люк Шоу замінив Кірана Тріпп'єра. Ось і всі зміни порівняно з півфіналом проти Нідерландів.

Команди почали матч активно. За якийсь час іспанці заволоділи ініціативою та виглядали агресивнішими у пресингу. Тиснули здебільшого лівим флангом через Ніко Вільямса.

Натомість англійці грали в уже звичній спокійній манері: щільно вибудовували лінію оборони, коли суперник контратакував; перерізали всі паси в бік воріт і намагалися не втрачати своїх моментів. Атаки теж організовували, але оборонці Іспанії діяли надійно біля власних воріт.

Тож перший тайм команди промацували одна одну й грали обачно. Про це свідчить статистика ударів: збірна Іспанії спромоглася на чотири, жоден з яких не йшов у площину воріт; в Англії на один удар менше, але також без прицілу по воротах.

Після перерви іспанці повернулися на поле агресивнішими. На 47-й хвилині «Фурія Роха» відкрила рахунок. Ямал на правому фланзі отримав м'яч від Карвахаля й віддав ідеальну передачу на хід Ніко Вільямсу, той надпотужно пробив у нижній кут воріт — 1:0.

Фото: EPA/UPG Ніко Вільямс (ліворуч) з Іспанії забиває перший гол під час фінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Англією в Берліні, Німеччина.

На 49-й хвилині футболісти були близькі до того, щоб подвоїти перевагу: Вільямс віддав пас на Ольмо, але Дані неточно вдарив низом — м’яч пройшов повз ворота Пікфорда. Іспанці методично притискали англійців до воріт. На 56-й наскрізний пас Ямала на Морату розсік оборону Англії. Капітан «Ла Рохи» випередив Гейхі, але не зумів реалізувати гольовий шанс.

Фото: EPA/UPG Деклан Райс (праворуч) з Англії проти Даніеля Олмо з Іспанії під час фінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Англією в Берліні, Німеччина.

На 64-й хвилині зрівняти рахунок могла збірна Англії: Беллінгем на краю штрафного майданчика розумно уникнув пресингу після паса Сака та наважився на потужний удар неробочою лівою ногою — м'яч пройшов повз ворота поряд зі стійкою.

На 68-й хвилині іспанський тренерський штаб випустив Мікеля Оярсабаля замість капітана Альваро Морати. За кілька хвилин Саутгейт також пішов ва-банк: відправив свого джокера — одноклубник Михайла Мудрика Коул Палмер замінив Коббі Мейну.

Фото: EPA/UPG Коул Палмер з Англії (праворуч) забиває гол у ворота Унаї Сімона з Іспанії (ліворуч на землі) під час фінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Англією в Берліні, Німеччина.

Уже на 73-й Палмер зрівняв рахунок: Сака просунувся правим флангом до штрафного майданчика суперників, віддав на Беллінгема, який у дотик скинув Палмеру. Коул без зайвих роздумів з 21 метра лівою ногою зарядив у дальній кут воріт Унаї Сімона — 1:1. Заміни Саутгейта вкотре врятували команду на останніх хвилинах поєдинку!

Фото: EPA/UPG Марк Кукурелья (ліворуч) з Іспанії проти Букайо Сака з Англії під час фінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Англією в Берліні, Німеччина.

Пропущений гол став холодним душем для «червоних». Оговтатися вдалося ближче до останньої десятихвилинки. На 86-й Кукурелья отримавши пас на останній третині поля, скористався вільним простором і віддав низько у штрафний під забіг Оярсабаля. Півзахисник вийшов на ударну позицію та впевнено пробив повз Пікфорда, що сунув на м'яч, — 2:1. Тож результативна заміна вивела Іспанію вперед і, як виявилося згодом, гарантувала перемогу.

Фото: EPA/UPG Мікель Оярсабаль (червоний) з Іспанії забиває другий гол своєї команди під час фінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Англією в Берліні, Німеччина.

На 90-й хвилині збірна Англії мала божевільний шанс: після подачі з кутового Деклан Райс опинився один на дальній стійці воріт і потужно пробив головою — його удар парирував голкіпер збірної Іспанії; Гуехі першим зреагував на відскок, але Ольмо відбив удар захисника головою точнісінько з лінії воріт; Райс ще раз задіяв голову — цього разу м’яч пройшов повз ворота.

За підсумком 90 хвилин арбітр зафіксував перемогу Іспанії.

Англійці вдруге поспіль поступилися у фінальному матчі за кубок Євро. Минулого розіграшу вони протистояли італійцям і в драматичній серії пенальті програли з рахунком 3:2. Цього разу обійшлося без затяжного овертайму.

На післяматчевій конференції головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт окреслив головну причину поразки: «Я думаю, Іспанія була найкращою командою на турнірі. Ми не зовсім добре тримали м'яч, але до останньої десятихвилинки були в них під контролем. Я спустошений за всіх насправді. Гравці були абсолютно неймовірні; я так пишаюся тим, що вони зробили. Нам просто трохи не вистачило», — підсумував коуч «левів».

Фото: EPA/UPG Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт проходить повз трофей під час церемонії нагородження після того, як Англія програла фінальний футбольний матч Євро-2024 між Іспанією та Англією в Берліні, Німеччина.

Іспанці переписали історію, завоювавши четвертий кубок Чемпіонату Європи, а англійці збільшили кількість років без трофеїв до 60.

Наступний великий турнір — футбольні змагання на Олімпіаді.