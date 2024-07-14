Сьогодні Колумбія та Аргентина вперше розіграють фінал Копа Америка

Перерва між таймами триватиме аж 25 хвилин через виступ Шакіри.

Сьогодні в матчі фіналу Копа-2024 зіграють Аргентина та Колумбія. Гра відбудеться на стадіоні "Хард Рок Стедіум" у Маямі (Штат Флорида, США). Початок гри о 03:00 за Києвом.

Збірна Аргентини демонструє високий рівень гри - підопічні Ліонеля Скалоні програли лише 2 з 61 останнього матчу, враховуючи товариські. Вони виграли всі трофеї, які тільки можна, і тепер - за крок від захисту звання переможця Кубка Америки.

Перед вирішальним поєдинком у аргентинців немає кадрових проблем, але перед тренером Ліонелем Скалоні стоїть непростий вибір: зробити ставку на кращого бомбардира турніру Лаутаро або ж на Альвареса, який показав відмінну гру в півфіналі.

Зазвичай Аргентина грає за схемою 4-3-3 з лідерами Мессі та Ді Марія. Захисники концентруються на своїх обов’язках, і і гарантують цілісність воріт. Можна припустити, що і в грі з Колумбією аргентинці гратимуть за такою ж схемою.

Колумбійці на шляху до фіналу колумбійці пройшли через справжні битви і перешкоди. Перед початком турніру збірна Колумбії не входила до трійки фаворитів, але тепер - вона у фіналі.

Граючи в одній групі з Бразилією, Колумбія змогла стати першою. У матчі з бразильцями підопічні Лоренсо володіли ініціативою. Колумбія хоч і відігрувалася, але створила більше моментів. Результат - нічия 1:1.

В інших матчах групового етапу Колумбія обіграла Парагвай 2:1 та Коста-Рику 3:0. У 1/4 фіналу - зустрічалася з Панамою, яку обіграла з рахунком 5:0.

Як пишуть ЗМІ, цей матч матиме особливість – найдовшу в історії перерву між таймами, яка триватиме 25 хвилин. Причиною змінення регламенту буде шоу співачки Шакіри, яке організатори планують влаштувати на полі під час перерви. Сама Шакіра, яка є колумбійкою, також написала, у соцмережах, що з нетерпінням чекає фіналу турніру.

"Отак, Колумбіє! У нас чудова команда. До зустрічі цієї неділі на фіналі Копа Америка!".

Eso Colombia! tenemos un gran equipo! Nos vemos este domingo en la final de la @CopaAmerica! @FCFSeleccionCol ❤️🇨🇴 — Shakira (@shakira) July 11, 2024

Колумбія та Аргентина вперше розіграють фінал Кубка Америки між собою. Збірна Аргентини претендує на 16-й Кубок. Востаннє аргентинці здобували перемогу у турнірі в 2021 році. Колумбія натомість може здобути лише свій другий титул. Вперше Копа Америку колумбійці вигравали у 2001-му.

Що ж до прогнозів, то на думку експертів Favbet, шанси команд виглядають так: перемога Аргентини - 2.23; нічия - 3.05; перемога Колумбії - 4.40.

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