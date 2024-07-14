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Сьогодні Колумбія та Аргентина вперше розіграють фінал Копа Америка

Перерва між таймами триватиме аж 25 хвилин через виступ Шакіри.

Сьогодні Колумбія та Аргентина вперше розіграють фінал Копа Америка
Збірна Аргентини
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в матчі фіналу Копа-2024 зіграють Аргентина та Колумбія. Гра відбудеться на стадіоні "Хард Рок Стедіум" у Маямі (Штат Флорида, США). Початок гри о 03:00 за Києвом. 

Збірна Аргентини демонструє високий рівень гри - підопічні Ліонеля Скалоні програли лише 2 з 61 останнього матчу, враховуючи товариські. Вони виграли всі трофеї, які тільки можна, і тепер - за крок від захисту звання переможця Кубка Америки.

Перед вирішальним поєдинком у аргентинців немає кадрових проблем, але перед тренером Ліонелем Скалоні стоїть непростий вибір: зробити ставку на кращого бомбардира турніру Лаутаро або ж на Альвареса, який показав відмінну гру в півфіналі.

Зазвичай Аргентина грає за схемою 4-3-3 з лідерами Мессі та Ді Марія. Захисники концентруються на своїх обов’язках, і і гарантують цілісність воріт. Можна припустити, що і в грі з Колумбією аргентинці гратимуть за такою ж схемою.

Колумбійці на шляху до фіналу колумбійці пройшли через справжні битви і перешкоди. Перед початком турніру збірна Колумбії не входила до трійки фаворитів, але тепер - вона у фіналі.

Граючи в одній групі з Бразилією, Колумбія змогла стати першою. У матчі з бразильцями підопічні Лоренсо володіли ініціативою. Колумбія хоч і відігрувалася, але створила більше моментів. Результат - нічия 1:1.

В інших матчах групового етапу Колумбія обіграла Парагвай 2:1 та Коста-Рику 3:0. У 1/4 фіналу - зустрічалася з Панамою, яку обіграла з рахунком 5:0.

Як пишуть ЗМІ, цей матч матиме особливість – найдовшу в історії перерву між таймами, яка триватиме 25 хвилин. Причиною змінення регламенту буде шоу співачки Шакіри, яке організатори планують влаштувати на полі під час перерви. Сама Шакіра, яка є колумбійкою, також написала, у соцмережах, що з нетерпінням чекає фіналу турніру.

"Отак, Колумбіє! У нас чудова команда. До зустрічі цієї неділі на фіналі Копа Америка!".

Колумбія та Аргентина вперше розіграють фінал Кубка Америки між собою. Збірна Аргентини претендує на 16-й Кубок. Востаннє аргентинці здобували перемогу у турнірі в 2021 році. Колумбія натомість може здобути лише свій другий титул. Вперше Копа Америку колумбійці вигравали у 2001-му.

Що ж до прогнозів, то на думку експертів Favbet, шанси команд виглядають так: перемога Аргентини - 2.23; нічия - 3.05; перемога Колумбії - 4.40.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433. 

"Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

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