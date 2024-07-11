Ротань – про склад збірної на ОІ: «Боляче тільки за тих, хто хотів приїхати до команди, але не зміг»

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оцінив для LB.ua склад команди перед Олімпіадою.

«Ми сконцентровані на тих футболістах, які у нас є. Вони чудові футболісти й професіонали. Боляче тільки за тих, хто хотів поїхати на Олімпіаду, але не поїхав. Такі шанси зʼявляються раз на все життя. Рік тому, коли ми змогли вибороти ліцензію, то раділи і сподівалися, що зможемо досягнути своєї мети. Низка футболістів не долучилася до нашої команди з різних причин, зокрема через рішення клубів. Ми не змогли зібрати той колектив, який був минулого року. Водночас я впевнений, що ті хлопці, які приїхали до розташування збірної, битимуться за нашу країну на футбольному полі. Вони розуміють, у якому стані ми зараз знаходимося», – сказав Ротань.

За його словами, Михайла Мудрика до збірної не відпустив «Челсі», а Ілля Забарний не приїхав до команди, адже втомився.

«Щодо окремих футболістів, то у ситуації з Михайлом Мудриком клуб не пішов нам назустріч. В Іллі інша проблема: він втомився, адже провів виснажливий сезон в АПЛ і на Євро. Також варто зазначити, що Ілля не був з нами ні під час виходу на Чемпіонат Європи, ні на самому турнірі. Напевно, він правильно сказав, що на його позиції повинні зіграти ті, хто безпосередньо виборював з нами цей шанс. Звісно, хотілося б, щоб ті, хто разом з нами виборював це місце, поїхали на Ігри. Водночас ми б не відмовилися від такого гравця як Забарний», – пояснив головний тренер олімпійської збірної.

Він відмовився від прогнозів, але запевнив, що «ми зробимо все, що проявити себе на Олімпіаді якомога краще».

«Хочу сконцентруватися на роботі. Ми розуміємо, що збори прийдуть швидко, тому варто викластися максимально спочатку на підготовці, а потім на Олімпіаді. Я б не тиснув на цю команду зараз. Деякі гравці вперше братимуть участь у турнірах такого рівня, тому їм потрібна підтримка. Прогнозів я не робитиму, але гарантую, що ми зробимо все, що проявити себе на Олімпіаді якомога краще», – підсумував Ротань.

Нагадаємо, олімпійська збірна України з футболу зіграє на Олімпійських іграх у групі В з Аргентиною, Марокко та Іраком. У першому матчі на ОІ підопічні зіграють зі збірною Іраку 24 липня.