Англія здолала Нідерланди і вийшла до фіналу Євро-2024

Збірна Англії посоромила критиків та скептиків: команда Гаррета Саутгейта у півфіналі Євро-2024 перемогла Нідерланди та вдруге поспіль зіграє у вирішальному матчі континентальної першості.

Хоча старт поєдинку давав неабиякі сподівання на успіх "Ораньє". Вже на 7-ій хвилині Хаві Сімонс видовищним ударом відкрив рахунок у зустрічі.

Англійці відігралися на 18-ій хвилині зусиллями Гаррі Кейна, який сам заробив пенальті і сам його реалізував. Епізод з порушенням суперечливий, проте бригада арбітрів на чолі з німцем Феліксом Цваєром із допомогою системи ВАР все ж угледіла там фол.

Ще в середині першого тайму нідерландці втратили основного форварда: замість травмованого Депая вийшов Веєрман.

По перерві обидві команди грали досить компактно, проте перевагою володіли англійці. Гол Сака було скасовано через офсайд. Все ж "Три леви" встигли провести переможний м'яч ще в основний час. Спрацювали заміни Саутгейта: Палмер віддав асист на Воткінса, а той точним ударом подарував своїй країні путівку до фіналу - 2:1.

Новий чемпіон Європи з футболу визначиться у неділю, 14 липня: Англія зіграє на "Олімпіаштадіоні" у Берліні зі збірною Іспанії.