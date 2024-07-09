Євро-2024. Іспанія – Франція (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 9 липня, збірні Іспанії та Франції між собою визначать першого фіналіста Євро-2024.

30. Іспанець Вільямс перетримав м'яч на підступах до штрафного майданчика французів і трішки бездарно втратив м'яч. Ну, 3:1 – це було б занадто. Чи ні...

29. Кіліан Мбаппе намагався прорватися лівим флангом, але Начо Фернандес на досвіді забрав м'яч, а француза – поклав на газон.

До слова, французи вперше в плей-оф Євро-2024 поступаються в рахунку протягом матчу.

26. Оператори показали вираз обличчя Дідьє Дешама... Уявіть собі, що ви поступаєтеся у півфіналі Євро, тому що вам забив 16-річний тінейджер, а свій захисник записав до пасиву автогол... Ось такий у нього вираз обличчя.

Гол записали на француза Жуля Кунде. Добре, але ж це нічого не змінює. Тиск Іспанії приносить свої плоди.

24. ГОООООООЛ!!!! Не зупиняйтеся, бо такий футбол нам потрібен! Навас подав у штрафний майданчик, а після відскоку м'яч потрапив до Ольмо. Дані одним рухом на замахові прибрав суперника у штрафному та пробив низом у лівий кут воріт – 2:1.

22. Іспанці продовжують грати першим номером, зустрічаючи фрнацузів буквально біля їхнього ж штрафного майданчика!

Примітка для історії: Ламін Ямал – наймолодший автор голу в історії Чемпіонатів Європи з футболу.

20. ГООООООООООООООЛ!!! Ламіне, що ж ти робиш?! 16-річний (ШІСТНАДЦЯТИРІЧНИЙ) Ламін Ямал завдав ідеального удару з метрів 25-ти у правий верхній кут воріт Меньяна і зрівняв рахунок у матчі!!!

19. Іспанець Родрі – головний диригент своєї команди. Фактично кожна атака йде через цього півзахисника.

18. Іспанські фанати, любі, ховайте валідол! Кіліан Мбаппе звично для себе змістився з флангу в центр та пробив у лівий кут воріт. На щастя,іспанці змогли заблокувати удар.

16. 38-річний Навас сьогодні – це злочинець на полі. Черговий неточний пас від ветерана.

Форвард пробив потужно... у стінку... Граємо далі!

15. Кіліан Мбаппе готується до штрафного удару з метрів 30-35-ти.

Андріен продовжує лежати на газоні. На поле вийшла бригада лікарів. Зараз Рабіо намагаються охолодити ногу спеціальним спреєм. Погані новини для французів.

12. Здається, сьогоднішній рекордсмен Навас може сьогодні не дограти матч. Іспанець зрізав Рабіо немов косою й отримав жовту картку.

11. Мората мав шанс пробити у штрафному майданчику французів після подачі Руїса, але не дотягнувся до м'яча. Було б дивно, якби він зміг...

10. Іспанці першими грають на підбиранні. Варто відзначити, що "Фурія Роха" високо пресингує своїх опонентів.

Хоч би зараз шановший Дешам не "засушив" гру...

Під час забитого голу в одному з епізодів здалося, що Кіліан зіграв рукою, але арбітр зарахував взяття воріт.

7. ГООООООООООЛ!!!!! Мбаппе отримав пас на флназі та другим дотиком м'яко подав у штрафний майданчик іспанців. Рандаль Коло Муані першим відгукнувся на пас та відкрив рахунок у матчі.

Уболівальники на арені Мюнхена освистують Мака Кукурелью, якщо той опиняється з м'ячем. Не можуть німці пробачити йому гру рукою у чвертьфіналі.

6. А ось і відповідь від французів. Мбаппе різко пішов вперед, опинившись фактично перед воротами Сімона. В останній момент Навас вибив м'яч у зіркового нападника.

4. Перший небезпечний момент від Іспанії: Ямал подав у штрафний майданчик французів на голову Руїсу, а той пробив вище воріт.

3. Така собі тікі-така від підопічних де Ла Фуенте. Іспанці буквально захопили м'яч і віддавати його не планують.

Лише уявіть, що Ламіну Ямалу 16 років... Що ви робили у свої 16?

2. Ямал спокійно обіграв двох на правому фланці та розпочав свою атаку. М'яч докотився до Руїса, а іспанець подав у штрафний майданчик французів, але адресатів не знайшов!

1. З перших хвилин іспанці взяли м'яч під контроль! Здається, що французи цілком згодні з таким початком. Дідьє, будь ласка, нехай твоя команда сьогодні грає у ФУТБОЛ.

Матч розпочався!!!

21:54. Іспанці одягнуть форму з традиційними червоними кольорами сьогодні.

21:52. Французи сьогодні зіграють у білому комплекті форми! Формально гостьовий статус сьогодні мають підопічні Дідьє Дешама.

21:42. Цікавий факт! Іспанець Хесус Навас стане найстаршим футболістом в історії, який зіграв у півфіналі Євро-2024. Він випередить за цим показником німця Йенса Леманна, який брав участь в 1/2 фіналу у віці 38 років 228 днів на... три дні! Бачте, тепер Навас – це не простий бігунок, а рекордсмен.

Фото: uefa.com/euro2024 Іспанець Хесус Навас розминається перед грою проти Франції на Євро-2024.

21:35. Увага! До початку матчу залишилося 25 хвилин, тож саме час перевірити, чи зробили ви усі хатні справи, щоб спокійно глянути поєдинок. Ось ці молодики (й молодиці, ясна річ) дивитимуться гру наживо! Порадіймо за них!

Фото: EPA/UPG Уболівальники збірної Франції з футболу.

Фото: EPA/UPG Уболівальники збірної Іспанії з футболу.

21:31. Іспанці теж не відстають! Зараз подивимося, як розминається вундеркінд іспанців Ламін Ямал!

Фото: EPA/UPG Ламін Ямал з Іспанії розминається перед початком першого півфнального матчу Євро-2024 між Іспанією та Францією.

21:30. Гравці збірної Франції, зокрема їхня головна зірка Кіліан Мбаппе, вийшли на передматчеву розминку на стадіоні у Мюнхені.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе (другий ліворуч) розминається разом з партнерами по команді перед початком першого півфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Францією.

21:20. Ви ж хочете глянути, на якому стадіоні сьогодні зіграють збірні Іспанії та Франції? Ім'я першого фіналіста Євро дізнаються на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені!

Фото: EPA/UPG Альянц Арена у Мюнхені, Німечина.

21:15. Фантастика! Сьогоднішні півфіналісти Євро-2024 зустрічалися між собою 36 разів! Іспанія має у власному активі 16 перемог, а Франція – 13. Ще 7 матчів між командами завершилися внічию.

21:00. Основні статистичні показники збірних до вашої уваги!

🇪🇸🆚🇫🇷



Spain & France at EURO 2024 so far...#EURO2024 pic.twitter.com/sFzkrdmTeb — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024

9 липня 2024 року. Мюнхен. "Альянц Арена". Початок матчу – о 22.00. Температура повітря +28С.

Ласкаво просимо на перший півфінальний матч Євро-2024, в якому зустрічаються національні збірні Іспанії та Франції.

Стартові склади:

Іспанія: Сімон, Навас, Фернандес, Ляпорт, Кукурелья, Родрі, Руїс, Ямал, Ольмо, Вільямс, Мората.

Головний тренер – Луіс де Ла Фуентес (Іспанія).

Франція: Меньян, Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде, Рабіо, Чуамені, Канте, Мбаппе, Коло Муані, Дембеле.

Головний тренер – Дідьє Дешам (Франція).

Арбітр - Славко Вінчич (Словенія).