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"Дніпро-1" не зміг розпочати тренувальний збір через брак футболістів

Команда, що перебуває на межі банкрутства, не може зібрати навіть мінімальний склад.

"Дніпро-1" не зміг розпочати тренувальний збір через брак футболістів

Клуб Української Прем'єр-ліги та представник нашої держави у кваліфікації Ліги конференцій "Дніпро-1", схоже, доживає останні дні. Як пише SportArena, команда не змогла розпочати тренувальний збір, бо банально не має контрактів з достатньою кількістю гравців.

Через борги перед футболістами на клуб накладено трансферний бан, тож заявити нових виконавців він не має права. Натомість більшість тих, хто виступав за "Дніпро-1" у минулому сезоні, вже залишили колектив.

Комерційний директор дніпрям В'ячеслав Фрідман не приховує, що клубові загрожує банкрутство та закриття. Почесний президент Юрій Береза заявив, що готовий передати усі права новим інвесторам, якщо вони знайдуться і врятують команду. 

Якщо "Дніпро-1" зникне до початку нового сезону УПЛ, перед лігою стоятиме непросте завдання обрання заміни. Регламент змагань чітко не говорить, хто має посісти вакантне місце у найвищому дивізіоні.

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