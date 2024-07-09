На Олімпіаді в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів

На Олімпіаді 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.
Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт.
"Вони будуть представлені у 23-х видах програми", - сказав Гутцайт.
Ця кількість спортсменів є найменшою в історії України на Олімпійських іграх. Раніше найменша кількість українців була на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 спортсменів.
Найбільше українців представлятимуть країну на Іграх-2024 у легкій атлетиці - 25 спортсменів.
На цій Олімпіаді Україна виступить лише в одному ігровому виді спорту - футболі. Втім, це буде дебютом української футбольної збірної на Олімпіадах.
Також вперше Україна матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.
Олімпійський склад України:
- Легка атлетика - 25 учасників
- Футбол - 18
- Стрибки у воду - 9
- Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) - 9
- Боротьба (вільна та греко-римська) - 9
- Художня гімнастика - 6
- Академічне веслування - 6
- Спортивна гімнастика - 6
- Теніс - 6
- Стрільба (кульова та стендова) - 6
- Фехтування - 6 (+2 запасні)
- Плавання - 5
- Дзюдо - 5
- Велоспорт (шосе, маунтенбайк) - 4
- Бокс - 3
- Брейкінг - 3
- Сучасне п'ятиборство - 3
- Настільний теніс - 3
- Скелелазіння - 2
- Артистичне плавання - 2
- Стрільба з лука - 2
- Бадмінтон - 1
- Важка атлетика - 1.