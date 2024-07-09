На Олімпіаді в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів

Українські спортсмени будуть представлені в 23 видах програми.

На Олімпіаді 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.

Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Вони будуть представлені у 23-х видах програми", - сказав Гутцайт.

Ця кількість спортсменів є найменшою в історії України на Олімпійських іграх. Раніше найменша кількість українців була на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 спортсменів.

Найбільше українців представлятимуть країну на Іграх-2024 у легкій атлетиці - 25 спортсменів.

На цій Олімпіаді Україна виступить лише в одному ігровому виді спорту - футболі. Втім, це буде дебютом української футбольної збірної на Олімпіадах.

Також вперше Україна матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.

Олімпійський склад України: