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На Олімпіаді в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів

Українські спортсмени будуть представлені в 23 видах програми.

На Олімпіаді в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів
Фото: hoteltrianonrivegauche

На Олімпіаді 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.

Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Вони будуть представлені у 23-х видах програми", - сказав Гутцайт.

Ця кількість спортсменів є найменшою в історії України на Олімпійських іграх. Раніше найменша кількість українців була на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 спортсменів.

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Найбільше українців представлятимуть країну на Іграх-2024 у легкій атлетиці - 25 спортсменів.

На цій Олімпіаді Україна виступить лише в одному ігровому виді спорту - футболі. Втім, це буде дебютом української футбольної збірної на Олімпіадах.

Також вперше Україна матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.

Олімпійський склад України:

  • Легка атлетика - 25 учасників
  • Футбол - 18
  • Стрибки у воду - 9
  • Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) - 9
  • Боротьба (вільна та греко-римська) - 9
  • Художня гімнастика - 6
  • Академічне веслування - 6
  • Спортивна гімнастика - 6
  • Теніс - 6
  • Стрільба (кульова та стендова) - 6
  • Фехтування - 6 (+2 запасні)
  • Плавання - 5
  • Дзюдо - 5
  • Велоспорт (шосе, маунтенбайк) - 4
  • Бокс - 3
  • Брейкінг - 3
  • Сучасне п'ятиборство - 3
  • Настільний теніс - 3
  • Скелелазіння - 2
  • Артистичне плавання - 2
  • Стрільба з лука - 2
  • Бадмінтон - 1
  • Важка атлетика - 1.
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