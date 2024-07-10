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Вімблдон: Еліна Світоліна завершила виступи на Вімблдоні

Українка поступилася у чвертьфіналі змагань.

Вімблдон: Еліна Світоліна завершила виступи на Вімблдоні
Українка Еліна Світоліна під час чвертьфінального матчу одиночного розряду Вімблдону проти Олени Рибакіної з Казахстану.
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №21) поступилася представниці Казахстану Олені Рибакіній (WTA №4) у чвертьфіналі Вімблдону (3:6, 2:6), повідомили на офіційному сайті змагань.

Еліна Світоліна з України в дії під час чвертьфінального матчу серед жінок проти Олени Рибакіної з Казахстану на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з України в дії під час чвертьфінального матчу серед жінок проти Олени Рибакіної з Казахстану на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.

Матч тривав 1 годину і 2 хвилини. Упродовж матчу Еліна виконала 1 подачу навиліт та допустилася 4 подвійних помилок.

Еліна Світоліна з України захищається під час чвертьфінального матчу серед жінок проти Олени Рибакіної з Казахстану на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з України захищається під час чвертьфінального матчу серед жінок проти Олени Рибакіної з Казахстану на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.

Матч на Вімблдоні був 5 очним поєдинком між тенісистками. На рахунку Світоліної 2 перемоги.

Усі українські тенісистки завершили виступи у цьогорічному розіграші Вімблдону в одиночному розряді.

У півфіналі Рибакіна зіграє проти Барбори Крейчикової (WTA №32) з Чехії.

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