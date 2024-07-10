Вімблдон: Еліна Світоліна завершила виступи на Вімблдоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №21) поступилася представниці Казахстану Олені Рибакіній (WTA №4) у чвертьфіналі Вімблдону (3:6, 2:6), повідомили на офіційному сайті змагань.
Матч тривав 1 годину і 2 хвилини. Упродовж матчу Еліна виконала 1 подачу навиліт та допустилася 4 подвійних помилок.
Матч на Вімблдоні був 5 очним поєдинком між тенісистками. На рахунку Світоліної 2 перемоги.
Усі українські тенісистки завершили виступи у цьогорічному розіграші Вімблдону в одиночному розряді.
У півфіналі Рибакіна зіграє проти Барбори Крейчикової (WTA №32) з Чехії.