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Алькарас розгромив Джоковича в фіналі Вімблдону та захистив чемпіонський титул

Іспанець удруге поспіль переміг серба на Вімблдоні.

Алькарас розгромив Джоковича в фіналі Вімблдону та захистив чемпіонський титул
Іспанець Карлос Алькарас під час фінального матчу чоловічого одиночного розряду Вімблдону проти серба Новака Джоковича.
Фото: EPA/UPG

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP №3) декласував Новака Джоковича (ATP №2) з Сербії у фіналі Вімблдону-2024 (6:2, 6:2, 7:6), повідомили на офіційному сайті змагань.

Фінальний поєдинок тривав дві з половиною години. Упродовж гри іспанець виконав 5 подач навиліт та допустив 6 подвійних помилок.

Після фіналу Карлос зрівнявся з Новаком за кількістю перемог в очних дуелях, записавши до власного активу третій виграш. 

Перемога дозволила Алькарасу захистити титул чемпіона трав’яного грендслему. Торік він також переміг Джоковича в фіналі Вімблдону.

Нагадаємо, у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону чешка Барбора Крейчикова здолала Ясміне Паоліні з Італії

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