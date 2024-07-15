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Луїс де ла Фуенте – про перемогу на Євро-2024: «Я не можу бути щасливішим»

Збірна Іспанії – чемпіон Європи з футболу.

Луїс де ла Фуенте – про перемогу на Євро-2024: «Я не можу бути щасливішим»
Футболісти збірної Іспанії підкидають головного тренера Луїса де ла Фуенте після перемоги у фінальному футбольному матчі Євро-20
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте поділився враженнями від перемоги в фіналі Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

«Я не можу бути щасливішим, ми - справжня команда, чемпіони Європи. Я пишаюся ними (гравцями – прим.) все більше з кожним днем. Дякую за підтримку з усіх куточків Іспанії. Вони (футболісти збірної Іспанії – LB.ua.) – найкращі у світі. Я казав це раніше і залишаюся при своїй думці. Але ми можемо ставати кращими», – сказав він для RTVE.

Нагадаємо, збірна Іспанії з футболу перемогла Англію (2:1) у фіналі Євро-2024. Детально про фінальний матч – у трансляції LB.ua.

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