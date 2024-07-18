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Рейтинг збірних ФІФА: Україна опустилася на одну позицію

Аргентина очолює рейтинг збірних.

Рейтинг збірних ФІФА: Україна опустилася на одну позицію
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу опустилася на одну позицію після оновлення рейтингу збірних ФІФА.

Про це повідомили на офіційному сайті ФІФА.

Синьо-жовті йдуть на 25-му місці за підсумками Євро-2024. Збірна Іспанії після перемоги на Євро піднялася у трійку кращих. 

Аргентина залишилася на вершині таблиці після тріумфу на Копа Америка-2024.

10 кращих збірних:

1. Аргентина – 1901,48;

2. Франція – 1854,91;

3. Іспанія – 1835,67;

4. Англія – 1812,26;

5. Бразилія – 1785,61;

6. Бельгія – 1772,44;

7. Нідерланди – 1758,51;

8. Португалія – 1741,43;

9. Колумбія – 1727,32;

10. Італія – 1714,29;

...

25. Україна – 1567,25;

Підопічні Сергія Реброва випали з 12 кращих європейських збірних, тому будуть у другому кошику на жеребкування відбору до Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Нагадаємо, збірна України з футболу на Євро-2024 посіла останнє місце у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією. В активі команди було 4 очки та одна перемога за підсумками групового етапу.

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