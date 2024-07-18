Рейтинг збірних ФІФА: Україна опустилася на одну позицію

Збірна України з футболу опустилася на одну позицію після оновлення рейтингу збірних ФІФА.
Про це повідомили на офіційному сайті ФІФА.
Синьо-жовті йдуть на 25-му місці за підсумками Євро-2024. Збірна Іспанії після перемоги на Євро піднялася у трійку кращих.
Аргентина залишилася на вершині таблиці після тріумфу на Копа Америка-2024.
10 кращих збірних:
1. Аргентина – 1901,48;
2. Франція – 1854,91;
3. Іспанія – 1835,67;
4. Англія – 1812,26;
5. Бразилія – 1785,61;
6. Бельгія – 1772,44;
7. Нідерланди – 1758,51;
8. Португалія – 1741,43;
9. Колумбія – 1727,32;
10. Італія – 1714,29;
...
25. Україна – 1567,25;
Підопічні Сергія Реброва випали з 12 кращих європейських збірних, тому будуть у другому кошику на жеребкування відбору до Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Нагадаємо, збірна України з футболу на Євро-2024 посіла останнє місце у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією. В активі команди було 4 очки та одна перемога за підсумками групового етапу.