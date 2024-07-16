Гарет Саутгейт залишив посаду головного тренера збірної Англії

Він очолював «левів» з 2016 року.

Гарет Саутгейт під час фінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Англією в Берліні, Німеччина.

Гарет Саутгейт пішов з посади головного тренера збірної Англії з футболу.

Про це повідомили на офіційній сторінці національної команди англійців у соцмережі Х.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions. — England (@England) July 16, 2024

Англійський тренер очолив збірну у 2016 році. Упродовж роботи збірна Англії вийшла до двох фіналів Євро, проте в обох зазнала поразок.

На чолі національної команди Саутгейт провів 102 матчі, в яких здобув 64 перемоги, 20 нічиїх та зазнав 18 поразок.

Нагадаємо, збірна Англії на чолі з Гаретом Саутгейтом поступилася Іспанії (1:2) у фіналі Євро-2024.