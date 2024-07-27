Ізраїль атакував школу у центрі Гази. ХАМАС каже про 30 загиблих

У ЦАХАЛі заявили, що у школі був “закамуфльований командно-контрольний комплекс терористів”.

Ізраїль атакував школу у місті Дейр-ель-Балах у центральній частині Смуги Гази, вбивши щонайменше 30 і поранивши 100 осіб.

Про це повідомила Німецька хвиля з посиланням на владу анклаву, якою керує терористичне угруповання ХАМАС.

За словами бойовиків, школа слугувала тимчасовим притулком для переміщених палестинців.

Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що військові вдарили по території школи, націлившись на “закамуфльований командно-контрольний комплекс ХАМАСу”.

Ізраїль заявив, що під час нападу були вбиті “терористи ХАМАС, які ховалися та діяли з бази”. Місце удару також використовувалося для зберігання зброї.

У ЦАХАЛі додали, що армія “вжила багатьох заходів, щоб зменшити ймовірність заподіяння шкоди цивільним жителям”.