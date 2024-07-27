Ізраїль атакував школу у центрі Гази. ХАМАС каже про 30 загиблих

Ізраїль атакував школу у місті Дейр-ель-Балах у центральній частині Смуги Гази, вбивши щонайменше 30 і поранивши 100 осіб.
Про це повідомила Німецька хвиля з посиланням на владу анклаву, якою керує терористичне угруповання ХАМАС.
За словами бойовиків, школа слугувала тимчасовим притулком для переміщених палестинців.
Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що військові вдарили по території школи, націлившись на “закамуфльований командно-контрольний комплекс ХАМАСу”.
Ізраїль заявив, що під час нападу були вбиті “терористи ХАМАС, які ховалися та діяли з бази”. Місце удару також використовувалося для зберігання зброї.
У ЦАХАЛі додали, що армія “вжила багатьох заходів, щоб зменшити ймовірність заподіяння шкоди цивільним жителям”.
- Раніше BBС написав, що ізраїльський уряд прийняв пропозицію надіслати до Рима представників для участі у переговорах щодо припинення вогню у Смузі Гази.
- Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що закликала прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу найближчим часом досягти угоди про припинення вогню з ХАМАСом.
- Ізраїльські військові тиждень тому наказали евакуювати частину території Смуги Гази, яку вони раніше визначили як гуманітарну зону. Ця територія включає східну частину зони Мувасі, яка розташована на півдні анклаву. Військові заявили, що планують розпочати операцію проти бойовиків ХАМАС, які закріпилися в цьому районі та використовували його для запуску ракет у бік Ізраїлю