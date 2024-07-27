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Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні офіційно стартували Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських
Фото: EPA

19:58. Краснопіііііііііііііір!!!!!!!!!!! Ігор забиває вирішальний гол на 9 (ДЕВ'ЯТІЙ) доданій до основного часу хвилині та виводить збірну України з футболу вперед – 2:1!!!!!!!!

19:45. Казахський дзюдоїст Єлдос Сметов (60 кг) здобув золоту медаль Олімпіади-2024. У фіналі він здолав француза Луку Мкхейдзе. До слова, казах вперше здобув золото після срібла Ріо-2016 та бронзи Токіо-2020. Яскравий приклад того, що за своєю мрією варто йти до кінця!

Єлдос Сметов (у білому) з Казахстану проти Луки Мхеїдзе з Франції у бою за золоту медаль серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг на змаганнях з дзюдо на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Champs-de-Mars у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Єлдос Сметов (у білому) з Казахстану проти Луки Мхеїдзе з Франції у бою за золоту медаль серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг на змаганнях з дзюдо на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Champs-de-Mars у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

19:35. Бельгієць Ремко Евенепул – золотий медаліст чоловічої гонки з роздільним стартом на Олімпіаді-2024! Срібло здобув італієць Філіппо Ганна, а бронзу – бельгієць Ваут ван Ерт. Плідно попрацювали представники збірної Бельгії!

(Зліва направо) Срібний призер Філіппо Ганна з Італії, золотий призер Ремко Евенеполь з Бельгії та бронзовий призер Воут ван Ерт з Бельгії позують зі своїми медалями після індивідуальної гонки на час серед чоловіків на змаганнях з велоспорту на шосе на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, Пон Александр III у Париж, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
(Зліва направо) Срібний призер Філіппо Ганна з Італії, золотий призер Ремко Евенеполь з Бельгії та бронзовий призер Воут ван Ерт з Бельгії позують зі своїми медалями після індивідуальної гонки на час серед чоловіків на змаганнях з велоспорту на шосе на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, Пон Александр III у Париж, Франція, 27 липня 2024 рік.

19:29. Японська дзюдоїстка Нацумі Цунода (48 кг) перемогла Баасанхуу Бавудорж із Монголії у фіналі і здобула золоту медаль Олімпійських ігор!

19:26. Марокканці зрівнюють рахунок у матчі проти України... На 64 хвилині Суф'ян Рахімі реалізував пенальті.

19:20. У матчі Україна – Марокко розпочався другий тайм. Ловіть момент, коли Макс Брагару перевірив на міцність зіркового Ашрафа Хакімі!

Українець Максим Брагару (праворуч) збиває марокканця Ашрафа Хакімі (праворуч) під час матчу другого туру групового етапу олімпійських футбольних змагань.
Фото: УАФ
Українець Максим Брагару (праворуч) збиває марокканця Ашрафа Хакімі (праворуч) під час матчу другого туру групового етапу олімпійських футбольних змагань.

19:06. Робота журналістів під час Олімпіади, або що робити, якщо забув камеру... Краси пост.

19:00. Ловіть маленького уболівальника, який попри зливу споглядає за головною спортивною подією у світі!

Маленький уболівальник дивиться під час дощу на командні та індивідуальні змагання з кінної виїздки на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Шато де Версаль у Версалі, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Маленький уболівальник дивиться під час дощу на командні та індивідуальні змагання з кінної виїздки на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Шато де Версаль у Версалі, Франція, 27 липня 2024 року.

18:50. Браво, командо! Українські гімнасти посіли четверту сходинку у командному багатоборстві та достроково вийшли до фіналу змагань за підсумками кваліфікації. Фінал пройде 29 липня!

Можна наступного разу без валідолу?:)

18:37. Кого на вулицях Парижа тільки не зустрінеш...

18:33. Збірна України з гімнастики йде четвертою у кваліфікації у командній першості на Олімпіаді. Щоб вийти до фіналу, потрібно не опуститися нижче четвертого місця у відборі. Нервово виступають сьогодні наші спортсмени.

18:30. Українка Вікторія Ус завершила виступи у веслувальному слаломі на байдарках-одиночках на 16 сходинці. Цього вистачило для виходу до півфіналу змагань.

Українська веслувальниця Вікторія Ус виступає на змаганнях із веслування на байдарках-одиночках під час заїздів у змаганнях з веслування на каное на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на морському стадіоні Вер-сюр-Марн, Вер-сюр-Марн, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Українська веслувальниця Вікторія Ус виступає на змаганнях із веслування на байдарках-одиночках під час заїздів у змаганнях з веслування на каное на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на морському стадіоні Вер-сюр-Марн, Вер-сюр-Марн, Франція, 27 липня 2024 рік.

18:23. Гоооооооооооооол!!!! Дмитро Криськів відкрив рахунок у матчі проти Марокко! На 22 хвилині матчу Максим Брагару знайшов пасом Криськів, а той з меж воротарського майданчика наважився на удар та холоднокровно вразив нижній лівий кут воріт – 1:0!

18:22. Фінал чоловічого регбі-7 між Францією та Фіджі відбудеться о 20:45 на стадіоні «Парк де Пренс». Гляньте на цього красеня!

18:20. Проміжні результати командних змагань.Баскетбол, чоловіки: Німеччина – Японія (97:77). Волейбол, чоловіки: Італія – Бразилія (3:1). Гандбол, чоловіки: Хорватія – Японія (30:29). Водне поло, жінки: Греція – США (6:15). Регбі-7, півфінали, чоловіки: ПАР – Франція (5:19), Фіджі – Австралія (31:7). Хокей на траві, чоловіки: Нідерланди – ПАР (5:3), Австралія – Аргентина (1:0). 

18:00. Збірна України з футболу розпочала свій матч другого туру групового етапу проти Марокко. Стартовий склад синьо-жовтих: Фесюн, Мартинюк, Салюк, Батагов, Крупський, Хлань, Рубчинський, Криськів, Михайленко, Брагару, Сікан. Хлопців Руслана Ротаню сьогодні влаштує лише перемога.

17:40. У велоспорті завершився заїзд із роздільним стартом. Олімпійською чемпіонкою стала Грейс Браун із Австралії, яка подолала дистанцію за 39:38.24 хвилин. На другому і третьому місцях фінішували британка Анна Гендерсон і Хлоя Дагерт із США відповідно. Українська атлетка Юлія Бірюкова фінішувала 27-ю.

17:30. У Парижі тривають кваліфікаційні змагання зі спортивної гімнастики! Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах змагаються у командних змаганнях і багатоборстві. Нижче – кадри виступу наших гімнастів.

Радомир Стельмах з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Радомир Стельмах з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Олег Верняєв з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Олег Верняєв з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

17:20. Увага, заміна! Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №30) отримала нову суперницю, адже казашка Юлія Путінцева знялася зі змагань. Новою опоненткою українки буде Лулу Сан із Нової Зеландії (WTA №55). 

17:15. На жаль, українські шпажистки Кривицька і Харькова завершили виступи в індивідуальному розряді на Олімпіаді. Олена поступилася Ман Вай Конг (7:15) з Гонконгу, а Владислава Харькова програла Ауріані Малло з Франції (10:15).

Ауріана Малло (ліворуч) з Франції проти Влади Харькової з України в 1/8 фіналу індивідуальних змагань на шпагах серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Гран-Пале в Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Ауріана Малло (ліворуч) з Франції проти Влади Харькової з України в 1/8 фіналу індивідуальних змагань на шпагах серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Гран-Пале в Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

16:47. У Парижі знову злива!

Сінь Тан з Китаю під час жіночої індивідуальної гонки на час під час змагань з шосейного велоспорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, Пон Олександр III у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Сінь Тан з Китаю під час жіночої індивідуальної гонки на час під час змагань з шосейного велоспорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, Пон Олександр III у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

16:45. Збірна України зі спортивної гімнастики стартувала у кваліфікації Олімпійських ігор. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах готові боротися за свою олімпійську мрію!

16:40. Українка Юлія Бірюкова йде 14-ю у заїзді з роздільним стартом. 

16:25. Фіналісти Вімблдону-2024 перемогли у стартових поєдинках Олімпіади! Іспанець Карлос Алькарас (ATP №3) здолав ліванці Хаді Хабіба (ATP 275) – 2:0. У паралельному матчі серб Новак Джокович (ATP №2) декласував австралійця миттю Ебдена – 2:0.

Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу першого раунду чоловічого одиночного розряду проти Хаді Хабіба з Лівану на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу першого раунду чоловічого одиночного розряду проти Хаді Хабіба з Лівану на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

Новак Джокович із Сербії під час матчу першого раунду чоловічого одиночного розряду проти Метью Ебдена з Австралії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович із Сербії під час матчу першого раунду чоловічого одиночного розряду проти Метью Ебдена з Австралії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

16:19. Джонатане, скільки російських літаків сьогодні вночі вразили Сили оборони України?

Джонатан Хеллвіг зі Швеції жестикулює своєму товаришу по команді Девіду Аману під час матчу проти Ізака Каррахера та Марка Ніколаїдіса з Австралії під час їхнього поєдинку з пляжного волейболу на Олімпійських іграх у Парижі-2024, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Джонатан Хеллвіг зі Швеції жестикулює своєму товаришу по команді Девіду Аману під час матчу проти Ізака Каррахера та Марка Ніколаїдіса з Австралії під час їхнього поєдинку з пляжного волейболу на Олімпійських іграх у Парижі-2024, Франція, 27 липня 2024 рік.

16:17. Менш ніж за годину українка Вікторія Ус виступатиме у слаломі!

16:13. Знаєте, як легко відрізнити спортсмена олімпійця від звичайного атлета? Кожен (майже кожен) поважний атлет, який брав участь в ОІ, робить собі татуювання олімпійських кілець. Не вірите? Дивіться! 

16:10. Увага! Владислава Харькова та Олена Кривицька виступатимуть у чвертьфіналу о 16:50! До слова, вперше в історії України одразу дві шпажистки пройшли до 1/4 фіналу Олімпіади! Далі буде...

16:02. Ловіть красиву світлину з матчу за 5-8 місця між Новою Зеландією й Аргентиною у регбі-7. «Навіщо це нам?» – запитаєте ви. «Тому що це естетика регбі-7», – відповімо ми!

Скотт Каррі з Нової Зеландії в дії під час чоловічого розрядового матчу між Новою Зеландією та Аргентиною на змаганнях з регбі-7 на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Скотт Каррі з Нової Зеландії в дії під час чоловічого розрядового матчу між Новою Зеландією та Аргентиною на змаганнях з регбі-7 на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 рік.

15:55. Таааааааааак!!! Українка Олена Кривицька у наднапруженому поєдинку здолала 16-річну канадійку Руєн Сяо (15:14). Українська фехтувальниця перемагала і поступалася упродовж зустрічі. У фінальний проміжок двобою вона змогла відіграти 2 уколи та вийшла до чвертьфіналу Олімпіади!

15:40. Паралельно з тим українка Юлія Бірюкова стартувала у велоспортивній гонці з роздільним стартом. Слідкуємо за усіма нашими спортсменами, хвилюємося за кожного!

15:35. Олена Кривицька уже виступає в 1/8 фіналу! Гляньте поки на залу, де змагаються наші фехтувальниці! Ну красиво ж!

Фехтувальниці змагаються в індивідуальних змаганнях на шпазі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Гран-Пале в Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Фехтувальниці змагаються в індивідуальних змаганнях на шпазі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Гран-Пале в Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

15:28. Браво, майстрине! Владислава Харькова перемогла японку Міхо Йосімуру (15:10) і вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор! Так тримати!

15:11. Українка Влада Харькова вже на доріжці! Удачі, чемпіонко!

15:00. Niech żyje wolna Polska! Перший номер світового рейтингу WTA Іга Свьонтек перемогла Ірину-Камелію Бегу з Румунії в 1/32 фіналу олімпійського турніру з тенісу. Польська подруга України здолала суперницю у двох сетах за 1 годину 46 хвилин.

Іга Свьонтек з Польщі під час матчу першого раунду жіночого одиночного розряду проти Ірини-Камелії Бегу з Румунії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Іга Свьонтек з Польщі під час матчу першого раунду жіночого одиночного розряду проти Ірини-Камелії Бегу з Румунії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

14:50. Стрільці продовжують поступатися... Олена Костевич не пройшла до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м). До фінальної частини змагань виходить 8 найкращих спортсменів, а українка показала 19 результат з 572 очками. 2 липня вона змагатиметься у кваліфікації зі стрільби з швидкострільного пістолета (25 м).

14:30. Проміжні результати командних видів спорту. Баскетбол, чоловіки: Австралія – Іспанія (92:80). Волейбол, чоловіки: Японія – Німеччина (2:3). Гандбол, чоловіки: Іспанія – Словенія (25:22), Угорщина – Єгипет (32:35). Хокей на траві, чоловіки: Велика Британія – Іспанія (4:0), Бельгія – Ірландія (2:0). 

Марк Міраллес (ліворуч) з Іспанії та Семюель Ворд (праворуч) з Великої Британії під час матчу чоловічого пулу в рамках змагань з хокею на траві в рамках Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на стадіоні Ів-дю-Мануар у Коломбі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Марк Міраллес (ліворуч) з Іспанії та Семюель Ворд (праворуч) з Великої Британії під час матчу чоловічого пулу в рамках змагань з хокею на траві в рамках Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на стадіоні Ів-дю-Мануар у Коломбі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Збірна України з футболу сьогодні зіграє у другому турі групового етапу Олімпіади проти команди Марокко. Початок – о 18:00 за Києвом.

14:25. Олімпійський рекорд у студію! Іспанський баскетболіст Руді Фернандес бере участь у шостій Олімпіаді в історії! Він – рекордсмен за цим показником в олімпійському баскетболі.

Іспанський баскетболіст Родольфо &quot;Руді&quot; Фернандес під час матчу.
Фото: EPA/UPG
Іспанський баскетболіст Родольфо "Руді" Фернандес під час матчу.

14:00. Поєдинки 1/8 фіналу з фехтування на шпагах розпочнуться о 15:00. Влада Харькова змагатиметься з японкою Міхо Йосімурою, а Олена Кривицька – з канадійкою Руєн Сяо. До слова, остання – це сенсація Парижу, адже фехтувальниці всього 16 років!

13:55. Українська жіноча четвірка (Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд та Катерина Дудченко) з академічного веслування приплила другою у кваліфікації та вийшла до фіналу змагань. Браво! Фінал змагань відбудеться 31 липня.

13:45. Цікаво, чому ми не згадуємо про теніс? Матч Ангеліни Калініної (WTA №47) та Аранчі Рус (WTA № 62) з Нідерландів відклали через дощ.

13:40. + дві українки в 1/8 фіналу з фехтування на шпагах! Владислава Харькова розгромила Маргеріті Гуцці Вінсенті з США (15:6), а Олена Кривицька виявилася сильнішою за кенійку Олександру Ндоло (13:12). Водночас Джоан-Фейбі Бежура прикро поступилася француженці Ауріані Малло (13:14) у драматичному матчі.

13:14. Якщо фехтувальниця Джоан-Фейбі Бежура переможе на старті 1/16 фіналу, то зможемо трішки заспокоїтися щодо цієї дисципліни. Харькова і Кривицька свої перші поєдинки уже провели:) 

12:58. Ще одна сумна новина: Павло Коростильов і Віктор Банькін не змогли кваліфікуватися до фіналу кульової стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, посівши 12-те і 11-те місця відповідно.

12:55. Анна Письменська і Вікторія Кесарь завершили виступи у стрибках у воду з триметрового трампліну на сьомій позиції з 251.37 очками в активі. Переможницями змагань очікувано стали представниці Китаю. Піднебесна завоювала вже другу золоту медаль Олімпіади у Парижі. "Срібло" і "бронзу" здобули США і Велика Британія відповідно.

Китаянки Чан Яні та Чень Івень з Китаю змагаються у фіналі жіночого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Китаянки Чан Яні та Чень Івень з Китаю змагаються у фіналі жіночого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 року.

12:45. Одягніть окуляри, бо зараз може засліпити! Олімпійські медалі Парижу-2024, зроблені зі сталі Єйфелевої вежі. Віримо, що українців же сьогодні відкриють свій особистий медальний залік.

12:37. Зараз тривають змагання з фехтування і стрибків у воду. Тримаємо кулачки за українців. Стрибунки Анна Письменська і Вікторія Кесарь поки йдуть сьомими у синхронних стрибказ з триметрового трампліна.

12:55. За півгодини у справу вступить ЛЕГЕНДА української стрільби Олена Костевич. Олімпіада у Парижі стане для українки шостою в кар'єрі. Олена змагатиметься у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета (10 м).

12:35. Китай – перший володар золотої медалі Парижу-2024! Піднебесна перемогла Республіку Корею у фіналі стрільби з гвинтівки (10 м) – 16:12. Вітаємо Хуана Юйтіна й Шен Ліхао!

12:25. Дільшот Халматов вилетів з Олімпіади-2024! Українець поступився Єлдосу Сметову з Казахстану (0:1). Завтра, 28 липня, свої сили випробує Богдан Ядов (66 кг).

12:10. Є перша медаль у Парижі-2024! Збірна Казахстану стала бронзовим призером у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. У поєдинку за третє місце казахи розгромили Німеччину (17:5).

12:00. Розпочинаємо медальні змагання з перемоги! Дзюдоїст Дільшот Халматов (60 кг) стартував з перемоги над узбекистанцем Достоном Рузієвим (1:0). В 1/8 фіналу українець зустрінеться з казахом Єлдосом Сметовим. Орієнтовний початок 1/8 фіналу – о 12:15. 

Вітаємо, друзі! Сьогодні, 27 липня, розпочався перший змагальний день літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Перші медалі змагань розіграють дзюдоїсти (Дільшот Халматов), стрибунки у воду (Анна Письменська, Вікторія Кесарь) шпажисти (Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан-Фейбі Бежура) та велосипедисти (Юлія Бірюкова).

У командних змаганнях свій другий поєдинок проти команди Марокко зіграє олімпійська збірна України. Крім того, у перший день змагань розіграють медалі з регбі-7 (чоловіки). У півфіналі Австралія зустрінеться з Фіджі, а ПАР – з Францією.

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