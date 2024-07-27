Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських

19:58. Краснопіііііііііііііір!!!!!!!!!!! Ігор забиває вирішальний гол на 9 (ДЕВ'ЯТІЙ) доданій до основного часу хвилині та виводить збірну України з футболу вперед – 2:1!!!!!!!!

19:45. Казахський дзюдоїст Єлдос Сметов (60 кг) здобув золоту медаль Олімпіади-2024. У фіналі він здолав француза Луку Мкхейдзе. До слова, казах вперше здобув золото після срібла Ріо-2016 та бронзи Токіо-2020. Яскравий приклад того, що за своєю мрією варто йти до кінця!

Фото: EPA/UPG Єлдос Сметов (у білому) з Казахстану проти Луки Мхеїдзе з Франції у бою за золоту медаль серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг на змаганнях з дзюдо на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Champs-de-Mars у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

19:35. Бельгієць Ремко Евенепул – золотий медаліст чоловічої гонки з роздільним стартом на Олімпіаді-2024! Срібло здобув італієць Філіппо Ганна, а бронзу – бельгієць Ваут ван Ерт. Плідно попрацювали представники збірної Бельгії!

Remco Evenepoel finds Olympic gold in the streets of Paris 🥇 #Paris2024 pic.twitter.com/PFvHtUuDd4 — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

Фото: EPA/UPG (Зліва направо) Срібний призер Філіппо Ганна з Італії, золотий призер Ремко Евенеполь з Бельгії та бронзовий призер Воут ван Ерт з Бельгії позують зі своїми медалями після індивідуальної гонки на час серед чоловіків на змаганнях з велоспорту на шосе на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, Пон Александр III у Париж, Франція, 27 липня 2024 рік.

19:29. Японська дзюдоїстка Нацумі Цунода (48 кг) перемогла Баасанхуу Бавудорж із Монголії у фіналі і здобула золоту медаль Олімпійських ігор!

Natsumi Tsunoda wins her first Olympic medal and opens the Japanese counter 🤩👏

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Natsumi Tsunoda remporte sa première médaille Olympique et en profite pour ouvrir le compteur japonais 🤩👏#Paris2024 @Judo pic.twitter.com/jdfpMa0l3y — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

19:26. Марокканці зрівнюють рахунок у матчі проти України... На 64 хвилині Суф'ян Рахімі реалізував пенальті.

19:20. У матчі Україна – Марокко розпочався другий тайм. Ловіть момент, коли Макс Брагару перевірив на міцність зіркового Ашрафа Хакімі!

Фото: УАФ Українець Максим Брагару (праворуч) збиває марокканця Ашрафа Хакімі (праворуч) під час матчу другого туру групового етапу олімпійських футбольних змагань.

19:06. Робота журналістів під час Олімпіади, або що робити, якщо забув камеру... Краси пост.

The social media team at the Paris 1924 Olympics were like: pic.twitter.com/DZ8GABEmwG — The Olympic Games (@Olympics) July 27, 2024

19:00. Ловіть маленького уболівальника, який попри зливу споглядає за головною спортивною подією у світі!

Фото: EPA/UPG Маленький уболівальник дивиться під час дощу на командні та індивідуальні змагання з кінної виїздки на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Шато де Версаль у Версалі, Франція, 27 липня 2024 року.

18:50. Браво, командо! Українські гімнасти посіли четверту сходинку у командному багатоборстві та достроково вийшли до фіналу змагань за підсумками кваліфікації. Фінал пройде 29 липня!

Можна наступного разу без валідолу?:)

18:37. Кого на вулицях Парижа тільки не зустрінеш...

Un cornet de supporters dans les rues de Paris 🍟 pic.twitter.com/4UwYA8r5xS — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

18:33. Збірна України з гімнастики йде четвертою у кваліфікації у командній першості на Олімпіаді. Щоб вийти до фіналу, потрібно не опуститися нижче четвертого місця у відборі. Нервово виступають сьогодні наші спортсмени.

18:30. Українка Вікторія Ус завершила виступи у веслувальному слаломі на байдарках-одиночках на 16 сходинці. Цього вистачило для виходу до півфіналу змагань.

Фото: EPA/UPG Українська веслувальниця Вікторія Ус виступає на змаганнях із веслування на байдарках-одиночках під час заїздів у змаганнях з веслування на каное на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на морському стадіоні Вер-сюр-Марн, Вер-сюр-Марн, Франція, 27 липня 2024 рік.

18:23. Гоооооооооооооол!!!! Дмитро Криськів відкрив рахунок у матчі проти Марокко! На 22 хвилині матчу Максим Брагару знайшов пасом Криськів, а той з меж воротарського майданчика наважився на удар та холоднокровно вразив нижній лівий кут воріт – 1:0!

18:22. Фінал чоловічого регбі-7 між Францією та Фіджі відбудеться о 20:45 на стадіоні «Парк де Пренс». Гляньте на цього красеня!

Stade de France showing out this afternoon 😍😍😍

Time for the rugby sevens finals 🏉

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Le Stade de France va nous en mettre plein les yeux cet après-midi 🤩🤩🤩

Place aux phases finales de Rugby à 7 🏟️#Paris2024 pic.twitter.com/kJ11tWsPQI — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

18:20. Проміжні результати командних змагань.Баскетбол, чоловіки: Німеччина – Японія (97:77). Волейбол, чоловіки: Італія – Бразилія (3:1). Гандбол, чоловіки: Хорватія – Японія (30:29). Водне поло, жінки: Греція – США (6:15). Регбі-7, півфінали, чоловіки: ПАР – Франція (5:19), Фіджі – Австралія (31:7). Хокей на траві, чоловіки: Нідерланди – ПАР (5:3), Австралія – Аргентина (1:0).

18:00. Збірна України з футболу розпочала свій матч другого туру групового етапу проти Марокко. Стартовий склад синьо-жовтих: Фесюн, Мартинюк, Салюк, Батагов, Крупський, Хлань, Рубчинський, Криськів, Михайленко, Брагару, Сікан. Хлопців Руслана Ротаню сьогодні влаштує лише перемога.

17:40. У велоспорті завершився заїзд із роздільним стартом. Олімпійською чемпіонкою стала Грейс Браун із Австралії, яка подолала дистанцію за 39:38.24 хвилин. На другому і третьому місцях фінішували британка Анна Гендерсон і Хлоя Дагерт із США відповідно. Українська атлетка Юлія Бірюкова фінішувала 27-ю.

The fastest woman in town 🇦🇺

Grace Brown is the Paris 2024 Olympic champion

📸 Paris 2024 / GeoffLowe pic.twitter.com/QYJeDqMESY — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

🇦🇺 Grace Brown is an Olympic champion and wins her first time trial title! 🙌🥇 #Paris2024 pic.twitter.com/CKFpto8i49 — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

17:30. У Парижі тривають кваліфікаційні змагання зі спортивної гімнастики! Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах змагаються у командних змаганнях і багатоборстві. Нижче – кадри виступу наших гімнастів.

Фото: EPA/UPG Радомир Стельмах з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Фото: EPA/UPG Олег Верняєв з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Фото: EPA/UPG Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Фото: EPA/UPG Назар Черпурний з України на турніку під час кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

17:20. Увага, заміна! Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №30) отримала нову суперницю, адже казашка Юлія Путінцева знялася зі змагань. Новою опоненткою українки буде Лулу Сан із Нової Зеландії (WTA №55).

17:15. На жаль, українські шпажистки Кривицька і Харькова завершили виступи в індивідуальному розряді на Олімпіаді. Олена поступилася Ман Вай Конг (7:15) з Гонконгу, а Владислава Харькова програла Ауріані Малло з Франції (10:15).

Фото: EPA/UPG Ауріана Малло (ліворуч) з Франції проти Влади Харькової з України в 1/8 фіналу індивідуальних змагань на шпагах серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Гран-Пале в Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

16:47. У Парижі знову злива!

Фото: EPA/UPG Сінь Тан з Китаю під час жіночої індивідуальної гонки на час під час змагань з шосейного велоспорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, Пон Олександр III у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

16:45. Збірна України зі спортивної гімнастики стартувала у кваліфікації Олімпійських ігор. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах готові боротися за свою олімпійську мрію!

16:40. Українка Юлія Бірюкова йде 14-ю у заїзді з роздільним стартом.

16:25. Фіналісти Вімблдону-2024 перемогли у стартових поєдинках Олімпіади! Іспанець Карлос Алькарас (ATP №3) здолав ліванці Хаді Хабіба (ATP 275) – 2:0. У паралельному матчі серб Новак Джокович (ATP №2) декласував австралійця миттю Ебдена – 2:0.

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу першого раунду чоловічого одиночного розряду проти Хаді Хабіба з Лівану на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович із Сербії під час матчу першого раунду чоловічого одиночного розряду проти Метью Ебдена з Австралії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

16:19. Джонатане, скільки російських літаків сьогодні вночі вразили Сили оборони України?

Фото: EPA/UPG Джонатан Хеллвіг зі Швеції жестикулює своєму товаришу по команді Девіду Аману під час матчу проти Ізака Каррахера та Марка Ніколаїдіса з Австралії під час їхнього поєдинку з пляжного волейболу на Олімпійських іграх у Парижі-2024, Франція, 27 липня 2024 рік.

16:17. Менш ніж за годину українка Вікторія Ус виступатиме у слаломі!

16:13. Знаєте, як легко відрізнити спортсмена олімпійця від звичайного атлета? Кожен (майже кожен) поважний атлет, який брав участь в ОІ, робить собі татуювання олімпійських кілець. Не вірите? Дивіться!

Once you experience the Olympics, you just wanna go back for more! Our #Paris2024 athletes, already inked with memories from past Games, are living proof. Their passion is in their skin and hearts.

Welcome back! 🙌🔥



📸 Getty/Al Bello/Quinn Rooney/Justin Setterfield/Jamie… pic.twitter.com/7rH5hnRrAG — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

16:10. Увага! Владислава Харькова та Олена Кривицька виступатимуть у чвертьфіналу о 16:50! До слова, вперше в історії України одразу дві шпажистки пройшли до 1/4 фіналу Олімпіади! Далі буде...

16:02. Ловіть красиву світлину з матчу за 5-8 місця між Новою Зеландією й Аргентиною у регбі-7. «Навіщо це нам?» – запитаєте ви. «Тому що це естетика регбі-7», – відповімо ми!

Фото: EPA/UPG Скотт Каррі з Нової Зеландії в дії під час чоловічого розрядового матчу між Новою Зеландією та Аргентиною на змаганнях з регбі-7 на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 рік.

15:55. Таааааааааак!!! Українка Олена Кривицька у наднапруженому поєдинку здолала 16-річну канадійку Руєн Сяо (15:14). Українська фехтувальниця перемагала і поступалася упродовж зустрічі. У фінальний проміжок двобою вона змогла відіграти 2 уколи та вийшла до чвертьфіналу Олімпіади!

15:40. Паралельно з тим українка Юлія Бірюкова стартувала у велоспортивній гонці з роздільним стартом. Слідкуємо за усіма нашими спортсменами, хвилюємося за кожного!

15:35. Олена Кривицька уже виступає в 1/8 фіналу! Гляньте поки на залу, де змагаються наші фехтувальниці! Ну красиво ж!

Фото: EPA/UPG Фехтувальниці змагаються в індивідуальних змаганнях на шпазі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Гран-Пале в Парижі, Франція, 27 липня 2024 року.

15:28. Браво, майстрине! Владислава Харькова перемогла японку Міхо Йосімуру (15:10) і вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор! Так тримати!

15:11. Українка Влада Харькова вже на доріжці! Удачі, чемпіонко!

15:00. Niech żyje wolna Polska! Перший номер світового рейтингу WTA Іга Свьонтек перемогла Ірину-Камелію Бегу з Румунії в 1/32 фіналу олімпійського турніру з тенісу. Польська подруга України здолала суперницю у двох сетах за 1 годину 46 хвилин.

Фото: EPA/UPG Іга Свьонтек з Польщі під час матчу першого раунду жіночого одиночного розряду проти Ірини-Камелії Бегу з Румунії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

14:50. Стрільці продовжують поступатися... Олена Костевич не пройшла до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м). До фінальної частини змагань виходить 8 найкращих спортсменів, а українка показала 19 результат з 572 очками. 2 липня вона змагатиметься у кваліфікації зі стрільби з швидкострільного пістолета (25 м).

14:30. Проміжні результати командних видів спорту. Баскетбол, чоловіки: Австралія – Іспанія (92:80). Волейбол, чоловіки: Японія – Німеччина (2:3). Гандбол, чоловіки: Іспанія – Словенія (25:22), Угорщина – Єгипет (32:35). Хокей на траві, чоловіки: Велика Британія – Іспанія (4:0), Бельгія – Ірландія (2:0).

Фото: EPA/UPG Марк Міраллес (ліворуч) з Іспанії та Семюель Ворд (праворуч) з Великої Британії під час матчу чоловічого пулу в рамках змагань з хокею на траві в рамках Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на стадіоні Ів-дю-Мануар у Коломбі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Збірна України з футболу сьогодні зіграє у другому турі групового етапу Олімпіади проти команди Марокко. Початок – о 18:00 за Києвом.

14:25. Олімпійський рекорд у студію! Іспанський баскетболіст Руді Фернандес бере участь у шостій Олімпіаді в історії! Він – рекордсмен за цим показником в олімпійському баскетболі.

Фото: EPA/UPG Іспанський баскетболіст Родольфо "Руді" Фернандес під час матчу.

14:00. Поєдинки 1/8 фіналу з фехтування на шпагах розпочнуться о 15:00. Влада Харькова змагатиметься з японкою Міхо Йосімурою, а Олена Кривицька – з канадійкою Руєн Сяо. До слова, остання – це сенсація Парижу, адже фехтувальниці всього 16 років!

13:55. Українська жіноча четвірка (Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд та Катерина Дудченко) з академічного веслування приплила другою у кваліфікації та вийшла до фіналу змагань. Браво! Фінал змагань відбудеться 31 липня.

13:45. Цікаво, чому ми не згадуємо про теніс? Матч Ангеліни Калініної (WTA №47) та Аранчі Рус (WTA № 62) з Нідерландів відклали через дощ.

13:40. + дві українки в 1/8 фіналу з фехтування на шпагах! Владислава Харькова розгромила Маргеріті Гуцці Вінсенті з США (15:6), а Олена Кривицька виявилася сильнішою за кенійку Олександру Ндоло (13:12). Водночас Джоан-Фейбі Бежура прикро поступилася француженці Ауріані Малло (13:14) у драматичному матчі.

13:14. Якщо фехтувальниця Джоан-Фейбі Бежура переможе на старті 1/16 фіналу, то зможемо трішки заспокоїтися щодо цієї дисципліни. Харькова і Кривицька свої перші поєдинки уже провели:)

12:58. Ще одна сумна новина: Павло Коростильов і Віктор Банькін не змогли кваліфікуватися до фіналу кульової стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, посівши 12-те і 11-те місця відповідно.

12:55. Анна Письменська і Вікторія Кесарь завершили виступи у стрибках у воду з триметрового трампліну на сьомій позиції з 251.37 очками в активі. Переможницями змагань очікувано стали представниці Китаю. Піднебесна завоювала вже другу золоту медаль Олімпіади у Парижі. "Срібло" і "бронзу" здобули США і Велика Британія відповідно.

Already a second gold medal for China, this time at the Aquatic Centre in 3m synchronised springboard! 🇨🇳

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Déjà une seconde médaille d'or pour la Chine, cette fois-ci du côté du Centre Aquatique en plongeon synchronisé 3m ! 🇨🇳 pic.twitter.com/Qee5lobyde — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

Фото: EPA/UPG Китаянки Чан Яні та Чень Івень з Китаю змагаються у фіналі жіночого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 року.

12:45. Одягніть окуляри, бо зараз може засліпити! Олімпійські медалі Парижу-2024, зроблені зі сталі Єйфелевої вежі. Віримо, що українців же сьогодні відкриють свій особистий медальний залік.

Welcome to @P2024Medallists, the home of all @Paris2024 medallists 🥇🥈🥉



Follow along for updates on all the medal winners! pic.twitter.com/zuTDkHvMbi — Paris 2024 Medallists (@P2024Medallists) July 27, 2024

12:37. Зараз тривають змагання з фехтування і стрибків у воду. Тримаємо кулачки за українців. Стрибунки Анна Письменська і Вікторія Кесарь поки йдуть сьомими у синхронних стрибказ з триметрового трампліна.

12:55. За півгодини у справу вступить ЛЕГЕНДА української стрільби Олена Костевич. Олімпіада у Парижі стане для українки шостою в кар'єрі. Олена змагатиметься у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета (10 м).

12:35. Китай – перший володар золотої медалі Парижу-2024! Піднебесна перемогла Республіку Корею у фіналі стрільби з гвинтівки (10 м) – 16:12. Вітаємо Хуана Юйтіна й Шен Ліхао!

Very first steps on the highest step of Olympic Podium!#PARIS2024 pic.twitter.com/qes4B1fNSa — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

12:25. Дільшот Халматов вилетів з Олімпіади-2024! Українець поступився Єлдосу Сметову з Казахстану (0:1). Завтра, 28 липня, свої сили випробує Богдан Ядов (66 кг).

12:10. Є перша медаль у Парижі-2024! Збірна Казахстану стала бронзовим призером у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. У поєдинку за третє місце казахи розгромили Німеччину (17:5).

The first medal of @paris2024 has been awarded. It’s a bronze for Kazakhstan! 🥉



Third place in shooting 10m air rifle mixed team! The nation's first Olympic medal in shooting since Atlanta 1996.@olympic_kz | @issf_official | #ShootingSport#Paris2024 | #Samsung |… pic.twitter.com/bdKFaSDmNk — The Olympic Games (@Olympics) July 27, 2024

12:00. Розпочинаємо медальні змагання з перемоги! Дзюдоїст Дільшот Халматов (60 кг) стартував з перемоги над узбекистанцем Достоном Рузієвим (1:0). В 1/8 фіналу українець зустрінеться з казахом Єлдосом Сметовим. Орієнтовний початок 1/8 фіналу – о 12:15.

Вітаємо, друзі! Сьогодні, 27 липня, розпочався перший змагальний день літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Перші медалі змагань розіграють дзюдоїсти (Дільшот Халматов), стрибунки у воду (Анна Письменська, Вікторія Кесарь) шпажисти (Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан-Фейбі Бежура) та велосипедисти (Юлія Бірюкова).

У командних змаганнях свій другий поєдинок проти команди Марокко зіграє олімпійська збірна України. Крім того, у перший день змагань розіграють медалі з регбі-7 (чоловіки). У півфіналі Австралія зустрінеться з Фіджі, а ПАР – з Францією.