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МЗС "не має ресурсу" на антиукраїнські держави Латинської Америки

У міністерстві не витрачають часу на взаємодію з Нікарагуа, Венесуелою та Кубою.

МЗС "не має ресурсу" на антиукраїнські держави Латинської Америки
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець в інтерв'ю Укрінформу заявила, що наша держава не володіє достатнім ресурсом, щоб займатися розбудовою відносин з відверто антиукраїнськими державами.

Зокрема йдеться про три країни Латинської Америки - Нікарагуа, Венесуелу та Кубу. МЗС не включає їх до плану дій щодо реалізації стретегії взаємодії у регіоні.

З усіма цими державами в України є дипломатичні відносини. Проте контакти з Венесуелою відсутні через невизнання українським урядом режиму Ніколаса Мадуро. Що ж до Нікарагуа, то влада країни вже тривалий час займає відверто проросійську позицію.

"Інша історія", за словами пані Боровець, із Кубою. Країна тривалий час безкоштовно надавала можливість українським дітям проходити реабілітацію після аварії на Чорнобильській АЕС. Але зараз кубинські найманці воюють на боці РФ, і "кубинцям час подумати, що, можливо, тих дітей, яких вони лікували, їхні співвітчизники зараз вбивають", - говорить заступниця очільника МЗС. 

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