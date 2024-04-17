Росіяни завдали авіаудару по сільгосппідприємству на Харківщині

Російська армія завдала авіаудару по території фермерського господарства у Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Внаслідок бомбардування сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди.
Також зайнялась трава навколо ферми, загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м.
Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
- Армія РФ завдала авіаударів по селу Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.
- Російська армія протягом минулої доби обстріляла із артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківської області, однак по самому Харкову атак не зафіксували.