За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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Росіяни завдали авіаудару по сільгосппідприємству на Харківщині

Російська армія завдала авіаудару по території фермерського господарства у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок бомбардування сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди.

Також зайнялась трава навколо ферми, загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м.

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.