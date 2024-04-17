Фото: Макс Требухов Микола Данилевич під час засідання

Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови відділу зовнішніх зв'язків, протоієрею УПЦ (МП) Миколі Данилевичу.

Про це повідомляють “Ґрати”.

Суддя призначив Данилевичу тільки особисте забов'язання з'являтися до слідчого, хоча прокуратура просила відправити його під домашній арешт.

Сам Данилевич на засіданні провину заперечував, і наполягав, що він з першого дня повномасштабної війни публічно засуджує російську агресію.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Також протоієрей УПЦ (МП) наголосив, що “не розпалює міжконфесійну ворожнечу, а намагається її загасити”.

Він додав, що двоє його рідних братів воюють в складі ЗСУ, а один пережив полон.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Раніше Данилевичу оголосили підозри в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії через повідомлення в телеграм-каналі священника. В них він звинувачував Православну церкву України в тому, що її представники незаконно захоплюють храми УПЦ. Данилевич висловив переконання, що Росія використала це як привід для вторгнення.