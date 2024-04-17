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Суд призначив особисте забов'язання як запобіжний захід протоієрею УПЦ (МП) Данилевичу

Прокуратура просила відправити Данилевича під домашній арешт. 

Микола Данилевич під час засідання
Фото: Макс Требухов
Микола Данилевич під час засідання

Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови відділу зовнішніх зв'язків, протоієрею УПЦ (МП) Миколі Данилевичу.

Про це повідомляють “Ґрати”.

Суддя призначив Данилевичу тільки особисте забов'язання з'являтися до слідчого, хоча прокуратура просила відправити його під домашній арешт. 

Сам Данилевич на засіданні провину заперечував, і наполягав, що він з першого дня повномасштабної війни публічно засуджує російську агресію.

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Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Також протоієрей УПЦ (МП) наголосив, що “не розпалює міжконфесійну ворожнечу, а намагається її загасити”. 

Він додав, що двоє його рідних братів воюють в складі ЗСУ, а один пережив полон.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Раніше Данилевичу оголосили підозри в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії через повідомлення в телеграм-каналі священника. В них він звинувачував Православну церкву України в тому, що її представники незаконно захоплюють храми УПЦ. Данилевич висловив переконання, що Росія використала це як привід для вторгнення.

  • Служба безпеки України у п'ятницю, 12 квітня, провела обшуки в заступника глави синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) протоієрея Миколи Данилевича.
  • Він був у складі делегації, яка в 2017 році разом із Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос ПЦУ. 
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