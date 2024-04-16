Росія “дзеркально” висилає естонського дипломата

Раніше Естонія вислала російського дипломата, оскільки посольство РФ неприпустимо втрутилося у внутрішні справи та процес правосуддя Естонії.

Повіреному у справах Естонії в РФ вручили ноту, в якій один естонський дипломат оголошений персоною нон ґрата, він має залишити Росію впродовж тижня, передає Укрінформ із посиланням на ERR.

“Хід Росії був очікуваний і відомий заздалегідь, оскільки це крок у відповідь на висилку одного російського дипломата з Естонії 19 березня. Естонія вислала російського дипломата, оскільки посольство РФ неприпустимо втрутилося у внутрішні справи та процес правосуддя Естонії”, – сказав естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Він пояснив, що Естонія не допускає на своїй території організовані російськими спецслужбами гібридні операції проти безпеки і реагує на них негайно.

Як повідомлялося, 11 січня 2023 року Естонія зажадала від Росії скоротити кількість працівників російського посольства в Таллінні. У МЗС країни зазначили, що таким чином буде забезпечено паритет із кількістю працівників естонського посольства у Москві.

На це Росія 23 січня відповіла викликом посла Естонії, якому було передано прохання залишити Москву до 7 лютого. При цьому Росія оголосила, що також відкликає свого посла з Таллінна. На початку лютого 2023 року Росію залишив посол Естонії, посол РФ - Естонію.

Тим часом міністр внутрішніх справ Естонії пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією. Таким чином можна буде заборонити діяльність Московського патріархату в Естонії.