Microsoft повідомила про новий глобальний збій в роботі сервісів

Компанія Microsoft вибачалися перед користувачами за новий глобальний збій у роботі її продукції. Це сталося менш ніж через два тижні після того, як проблема з оновленням системи призвела до масових проблем в роботі банківський сервісів, аеропортів та інших об'єктів інфраструктури.

Як повідомляє BBC, інцидент стосується хмарної платформи Microsoft Azure, яка відповідає за обчислення у багатьох продуктах компанії, а також сервісу Microsoft 365. Як наслідок, перебої сталися в роботі широкої лінійки програм - від електронної пошти Outlook до популярної гри Minecraft.

Також моніторингові ресурси зафіксували проблеми з тисячами інтернет-сайтів: від тих, що обслуговують судову систему Сполученого Королівства до сервісу з придбання квитків на ігри нідерландського футбольного клубу "Твенте".

У Microsoft запевнили, що їхні спеціалісти працюють над усуненням збою, проте не змогли спрогнозувати, коли усі продукти повернуться до повноцінної роботи.