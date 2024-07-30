Глава МЗС Угорщини припустив, що Єврокомісія може бути причетна до зупинки транзиту нафти "Лукойла" через Україну

"І не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві держави, які виступають за мир і які відмовилися від постачання зброї", - вважає Сіярто.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив невдоволення тим, що Єврокомісія понад тиждень не реагує на проблему з транзитом нафти "Лукойла" через Україну.

На своїй фейсбук-сторінці Сіярто припустив, що "Брюссель мовчить", бо Європейська комісія "настільки слабка, що не може забезпечити дотримання фундаментальних інтересів двох держав-членів проти кандидата в члени" або "все це було придумано не в Києві, а в Брюсселі".

"І не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві держави, які виступають за мир і які відмовилися від постачання зброї", - додав глава МЗС.

Сіярто вимагає, аби Європейська комісія та президентка Урсула фон дер Ляєн негайно повідомили, чи це вони просили Брюссель заборонити постачання нафти з Києва.