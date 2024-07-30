Глава МЗС Угорщини припустив, що Єврокомісія може бути причетна до зупинки транзиту нафти "Лукойла" через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив невдоволення тим, що Єврокомісія понад тиждень не реагує на проблему з транзитом нафти "Лукойла" через Україну.
На своїй фейсбук-сторінці Сіярто припустив, що "Брюссель мовчить", бо Європейська комісія "настільки слабка, що не може забезпечити дотримання фундаментальних інтересів двох держав-членів проти кандидата в члени" або "все це було придумано не в Києві, а в Брюсселі".
"І не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві держави, які виступають за мир і які відмовилися від постачання зброї", - додав глава МЗС.
Сіярто вимагає, аби Європейська комісія та президентка Урсула фон дер Ляєн негайно повідомили, чи це вони просили Брюссель заборонити постачання нафти з Києва.
- Як відомо, російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
- Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
- 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".