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Глава МЗС Угорщини припустив, що Єврокомісія може бути причетна до зупинки транзиту нафти "Лукойла" через Україну

"І не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві держави, які виступають за мир і які відмовилися від постачання зброї", - вважає Сіярто.

Глава МЗС Угорщини припустив, що Єврокомісія може бути причетна до зупинки транзиту нафти "Лукойла" через Україну
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив невдоволення тим, що Єврокомісія понад тиждень не реагує на проблему з транзитом нафти "Лукойла" через Україну.

На своїй фейсбук-сторінці Сіярто припустив, що "Брюссель мовчить", бо Європейська комісія "настільки слабка, що не може забезпечити дотримання фундаментальних інтересів двох держав-членів проти кандидата в члени" або "все це було придумано не в Києві, а в Брюсселі".

"І не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві держави, які виступають за мир і які відмовилися від постачання зброї", - додав глава МЗС.

Сіярто вимагає, аби Європейська комісія та президентка Урсула фон дер Ляєн негайно повідомили, чи це вони просили Брюссель заборонити постачання нафти з Києва.

  • Як відомо, російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. 
  • У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
  • Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
  • Наразі Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
  • Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
  • 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".
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