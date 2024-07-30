Reuters: сили оборони Ізраїлю завдали удару по столиці Лівану,

Удар здійснили по будівлі ради Шури "Хезболли" в південній частині Бейруту.

Ракети випущені ізраїльською армією в небі на півночі Сектора Газа, 6 листопада 2023 року.

Ізраїльські військові заявили, що вони здійснили цілеспрямований удар у Бейруті по командиру "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за удар на Голанських висотах.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у ліванській службі безпеки.

Відомо, що ціллю під час атаки був високопоставлений командир "Хезболли". Його доля наразі не відома.

У Силах оборони Ізраїлю підтвердили причетність до удару.

"ЦАХАЛ завдав цілеспрямованого удару в Бейруті по командиру, відповідальному за вбивство дітей у Мадждал-Шамсі та вбивство десятка ізраїльських цивільних", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

"Увечері пролунав гучний вибух і було видно клуб диму, що піднімався у південній частині міста, яка є оплотом угрупування "Хезболли"", — пише Reuters з посиланням на свідків.

Державне національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльський удар був націлений на територію біля ради Шури "Хезболли" в столичному районі Харет-Хрейк.