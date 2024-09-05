Один із союзників прем'єра Канади заявив, що відмовляється від підтримки Трюдо

Втім, Джастін Трюдо відкидає розмови про дострокові вибори.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року

В Канаді лідер лівої Нової демократичної партії Джагміт Сінгх заявив, що розриває угоду з партією Джастіна Трюдо, укладену між ними у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters.

“Цей крок змушує Трюдо залежати від підтримки інших опозиційних законодавців, щоб витримати вотум довіри в нижній палаті парламенту”, - йдеться у повідомленні.

Опитування показують, що Трюдо сильно програє, якщо вибори відбудуться зараз. За канадським законодавством вибори мають відбутися до кінця жовтня 2025 року.

“Вибори відбудуться в наступному році, сподіваюся, не раніше наступної осені, тому що тим часом ми збираємося забезпечити канадців”, - сказав Трюдо.

В свою чергу, Джагміт Сінгх заявив, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.

“Ліберали повели людей вниз – вони не заслуговують іншого шансу”, - сказав він.