Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем йде з політики

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у мережі "Х", що складає повноваження і йде з політики.
"З почуттям смутку і гордості я повідомив сьогодні прем'єр-міністру, що залишу посаду міністра закордонних справ у вівторок", — написав він.
Своє рішення Більстрем назвав "нелегким", його дипломат обмірковував в останні місяці.
"За останні 25 років я відігравав багато різних ролей у політиці, зокрема, 10 років був міністром, спочатку міністром міграції в коаліційному уряді, а тепер міністром закордонних справ.", — зазначив він.
Більстрем візначив, що пишається роботою шведського уряду щодо вступу до НАТО, а також прогрес у зміні шведської політики безпеки.
"Ми перебуваємо в найсерйознішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни... Тепер ми входимо до ядра країн, які підтримують Україну, а також висунули довгострокову політику протидії російській експансії", — додав він.
Шведський міністр уточнив, що планує повністю піти з політики, тому складе свій депутатський мандат.