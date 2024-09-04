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Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем йде з політики

У мережі "Х" дипломат заявив, що залишає свою посаду і йде з політики.

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем йде з політики
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у мережі "Х", що складає повноваження і йде з політики.

"З почуттям смутку і гордості я повідомив сьогодні прем'єр-міністру, що залишу посаду міністра закордонних справ у вівторок", — написав він.

Своє рішення Більстрем назвав "нелегким", його дипломат обмірковував в останні місяці. 

"За останні 25 років я відігравав багато різних ролей у політиці, зокрема, 10 років був міністром, спочатку міністром міграції в коаліційному уряді, а тепер міністром закордонних справ.", — зазначив він.

Більстрем візначив, що пишається роботою шведського уряду щодо вступу до НАТО, а також прогрес у зміні шведської політики безпеки. 

"Ми перебуваємо в найсерйознішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни... Тепер ми входимо до ядра країн, які підтримують Україну, а також висунули довгострокову політику протидії російській експансії", — додав він.

Шведський міністр уточнив, що планує повністю піти з політики, тому складе свій депутатський мандат.

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