Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем йде з політики

У мережі "Х" дипломат заявив, що залишає свою посаду і йде з політики.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у мережі "Х", що складає повноваження і йде з політики.

"З почуттям смутку і гордості я повідомив сьогодні прем'єр-міністру, що залишу посаду міністра закордонних справ у вівторок", — написав він.

Своє рішення Більстрем назвав "нелегким", його дипломат обмірковував в останні місяці.

"За останні 25 років я відігравав багато різних ролей у політиці, зокрема, 10 років був міністром, спочатку міністром міграції в коаліційному уряді, а тепер міністром закордонних справ.", — зазначив він.

Більстрем візначив, що пишається роботою шведського уряду щодо вступу до НАТО, а також прогрес у зміні шведської політики безпеки.

"Ми перебуваємо в найсерйознішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни... Тепер ми входимо до ядра країн, які підтримують Україну, а також висунули довгострокову політику протидії російській експансії", — додав він.

Шведський міністр уточнив, що планує повністю піти з політики, тому складе свій депутатський мандат.