НСДАП і Роза Люксембург 2.0: чи можуть друзі Путіна здобути владу в Німеччині

«Уперше в історії Німеччини після Другої світової на виборах виграла ультраправа популістська партія», — саме такими заголовками рясніють світові медіа останні кілька днів. Спробуємо розібратися, наскільки значну роль матимуть ці місцеві вибори у внутрішній і зовнішній політиці Німеччини та як вплинуть на федеральні вибори наступної осені.

Фото: EPA/UPG Голосування на виборчій дільниці під час місцевих виборів у Саксонії, Дрезден, 1 вересня 2024 р.

1 вересня відбулися місцеві вибори у двох регіонах Німеччини — Саксонії та Тюрингії. Результати партій на виборах у ландтаг Саксонії (120 місць): Християнсько-демократичний союз (ХДС) набрав 31,9 % (41 місце), «Альтернатива для Німеччини» (AfD) — 30,6 % (40 місць), Союз Сари Вагенкнехт (BSW) — 11,8 % (15 місць), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — 7,3 % (10 місць). Союз 90/Зелені здобули 5,1 % (7 місць), Ліва партія Німеччини — 4,5 % (6 місць), ще 1 місце у партії «Вільні виборці».

Фото: https://wahlen.sachsen.de/ Інфографіка з даними виборчої комісії Саксонії

Помірковані партії центру (ХДС, СДПН, Союз 90/Зелені та «Вільні виборці») разом узяли 59 місць, і цього не вистачає, щоб сформувати уряд більшості. Оскільки всі провідні партії Німеччини відкидають співпрацю з AfD, то партії центру мусять обрати партнером Союз Сари Вагенкнехт чи Ліву партію Німеччини.

Вибори в ландтаг Тюрингії (88 місць) завершилися з такими результатами: «Альтернатива для Німеччини» набрала 32,8 % (32 місця), Християнсько-демократичний союз — 23,6 % (23 місця), Союз Сари Вагенкнехт — 15,8 % (15 місць), Ліва партія Німеччини — 13 % (12 місць), СДПН — 6 % (6 місць).

Помірковані партії центру (ХДС і СДПН) разом мають 29 місць, тому в Тюрингії для формування уряду більшості без AfD доведеться домовлятися і з лівими, і з Союзом Сари Вагенкнехт.

Популісти праворуч і ліворуч

Від першого виборчого успіху «Альтернативи для Німеччини» — 12,6 % на федеральних виборах у 2017 році, медіа й експерти трубили про загрозу цієї партії для внутрішньої та зовнішньої політики й стабільності країни загалом. З AfD очевидно все: російський слід у фінансуванні, нацистські погляди лідерів, заперечення провини за Голокост, шпигунство на користь Китаю, відвідини Криму після окупації, євроскептицизм. З початком великої війни Росії проти України — критика фінансової та військової допомоги нашій країні, звинувачення власного уряду в «розпалюванні війни», заклики до переговорів і зняття санкцій з РФ, відновлення «Північного потоку».

Фото: EPA/UPG Прихильники AfD в очікуванні виступу Бйорна Хьокке, головного кандидата від партії на місцевих виборах у Тюрінгії, під час його заключного мітингу передвиборної кампанії в Ерфурті, 31 серпня 2024 року.

Однак в Україні майже не говорять про німецьку партію, яка, здавалося б, мала б бути антиподом AfD — ультралівий Союз Сари Вагенкнехт. Попри кардинально різне ідеологічне позиціонування, AfD і Союз Сари Вагенкнехт має практично ідентичні погляди на міграційну та кліматичну політику, ЄС і зовнішню політику загалом.

Сара Вагенкнехт, голова партії імені себе самої та колишня членкиня Лівої партії Німеччини, заявила, що піде в коаліцію на державному рівні, тільки якщо потенційні партнери — чи ХДС, чи СДПН і Союз 90/Зелені — відмовляться від розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині та подальших постачань зброї в Україну. Коли оголосили результати виборів, співлідерка партії Аміра Мохаммед Алі заявила, що вважає питання зовнішньої політики принциповими навіть для коаліцій на місцевому рівні. Водночас партія поки що виключає співпрацю з «Альтернативою», попри заклики останніх до консультацій стосовно коаліції в Саксонії.

Фото: EPA/UPG Попереду зліва-направо крокують лідери Альянсу Сари Вагенкнехт: Аміра Мохамед Алі, Сара Вагенкнехт, Сабіна Циммерманн та Крістіан Лейє після прес-конференції у Берліні, 2 вересня 2024 р.

ХДС же завжди виключав можливість коаліції з AfD і Лівою партією Німеччини, що робить Союз Сари Вагенкнехт власником золотої акції в Саксонії. У Тюрингії ж, де для побудови коаліції потрібна участь і Лівої партії Німеччини, і Союзу Сари Вагенкнехт, ліві закликають ХДС розглянути можливість співпраці між партіями задля стабільності та нейтралізації впливу «Альтернативи для Німеччини».

Політикум Саксонії та Тюрингії очікує тривалий період переговорів і формування коаліцій більшості або меншості, які багато в чому продемонструють ступінь політичної гнучкості партій центру. Також 22 вересня відбудуться вибори в ландтаг Бранденбургу, де СДПН Шольца хоч і має кращі позиції (підтримка на рівні 19–20 %), однак схоже, що партії центру теж не зможуть сформувати коаліцію без лівих партій.

«Загублена Східна Німеччина»

Саксонія, Тюрингія та Бранденбург — землі колишньої Німецької Демократичної Республіки, що досі залишаються менш економічно розвинені. Західні німці мають вищі зарплати, вищий рівень життя та менший рівень безробіття через краще розвинене підприємництво. Східні німці з моменту возз'єднання країни почувалися дискримінованими бідними родичами, що сформувало в них ностальгію за соціалізмом.

Фото: EPA/UPG Бйорн Хеке, кандидат від AfD до землі Тюрінгія, виступає під час останнього мітингу передвиборчої кампанії в Ерфурті, 31 серпня 2024 року.

AfD і Союз Сари Вагенкнехт стали своєрідними східнонімецькими партіями протесту проти багатої Західної Німеччини, проти економічної системи, в якій багато людей не знайшли свого місця. Міграційна ж політика держави лише посилює голос цих партій, які відображають агресію громадян, котрі втрачають роботу, не можуть її знайти або бояться втратити через мігрантів, що масово прибули у 2015–2016 роках і прибувають досі.

У той самий час успіх «Альтернативи для Німеччини» й Союзу Сари Вагенкнехт на виборах стривожив місцевий бізнес, оскільки програми популістських партій-переможниць містять положення (економічний протекціонізм й ізоляцію від європейського ринку, а також обмеження вʼїзду до Німеччини іноземців навіть з-поміж кваліфікованих спеціалістів), які, якщо їх утілять, дуже нашкодять і призведуть до відтоку компаній і кваліфікованих працівників з регіонів, у яких ці партії матимуть політичний вплив.

Німецька молодь, яка найдужче потерпає від безробіття, не сприймає AfD і Союзу Сари Вагенкнехт як популістичні чи екстремістські політичні сили. Вона традиційно майже не голосує за дві так звані великі партії Німеччини — ХДС і СДПН. Партії, за які активно голосувала молодь у другій половині 2010-х і на федеральних виборах 2021 року — Союз 90/Зелені та Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), розчарували нездатністю урядової коаліції із СДПН канцлера Шольца розв'язати нагальні соціальні проблеми.

Федеральні вибори 2025 року

Попри електоральні успіхи «Альтернативи» й Союзу Сари Вагенкнехт у Східній Німеччині, загалом у країні їхні рейтинги скромніші. Безумовно, посилення радикальних правих і популістських лівих на федеральних виборах наступного року відбудеться, однак воно не буде таким драматичним, як на місцевих виборах у Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. Критика фінансової та військово-технічної підтримки України та санкцій проти Росії лунатиме гучніше, як і критика соціальної політики, зокрема міграційної.

Однак Східна Німеччини — це лише 19 % населення країни. У Західній же позиції ХДС/ХСС, СДПН і Союзу 90/Зелених сильніші, а підтримка AfD і Союзу Сари Вагенкнехт, відповідно, слабша.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: голова ХДС Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Саксонії та головний кандидат від ХДС на регіональних виборах у Саксонії Міхаель Кречмер та головний кандидат від ХДС у Тюрінгії Маріо Фойгт під час прес-конференції в штаб-квартирі у Берліні, 2 вересня 2024 р

Усі партії коаліції-світлофора (СДПН, Союз 90/Зелені та ВДП) зазнали катастрофічного падіння рейтингів. СДПН ледве подолала 5 % електоральний поріг на виборах у Саксонії та Тюрингії, Союз 90/Зелені та ВДП вилетів з ландтагу Тюрингії. У Західній Німеччині їхні позиції теж ослабли, останні загальнонаціональні опитування демонструють такі рейтинги: ХДС/ХСС — 31–32 %, AfD — 17–19 %, СДПН — 14–16 %, Союз 90/Зелені — 10–12 %, Союз Сари Вагенкнехт — 7–9 %, ВДП — 4–5 %, Ліва партія — 3 %.

Тому коаліція СДПН, Союзу 90/Зелених і ВДП не втримає владу після виборів. ВДП узагалі може не потрапити в національний парламент, як і Ліва партія Німеччини, розтрощена Союзом Сари Вагенкнехт. Наступний уряд, імовірно, формуватимуть ХДС/ХСС, яким доведеться домовлятися про коаліцію або із СДПН, або із Союзом 90/Зеленими та ВДП, або із СДПН і Союзом 90/Зеленими, або із СДПН і ВДП.

Однак найважливіший висновок для України — проросійські партії підтримує поки що трохи більше ніж чверть виборців, а отже, скоріш за все, вони не матимуть вагомого впливу на формування коаліції та зовнішню політику наступного уряду.