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Німеччина звинуватила підрозділ російського ГРУ в кібератаках на країни ЄС і НАТО

Підрозділ 29155 стояв за атаками на WhisperGate на українські цілі у січні 2022 року перед вторгненням Москви.

Німеччина звинуватила підрозділ російського ГРУ в кібератаках на країни ЄС і НАТО
Фото: Depositphotos/darknula

Федеральна служба захисту конституції Німеччини (внутрішня розвідка Німеччини ‒ BfV) попередила, що група кіберзлочинців, яка належить російській військовій розвідці (ГРУ), стоїть за низкою онлайн-атак на країни НАТО та ЄС, пише DW.

Разом з Федеральним бюро розслідувань, Агентством кібербезпеки та безпеки інфраструктури США, Агентством національної безпеки Сполучених Штатів та іншими міжнародними партнерами німецькі розвідники виявили, що хакери пов’язані зі 161-м центром підготовки спеціалістів Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії і належать до підрозділу 29155.

Кіберзловмисники відповідають за “операції комп’ютерної мережі проти глобальних цілей з метою шпигунства, диверсії та заподіяння шкоди репутації принаймні з 2020 року”.

Відомо, що підрозділ, також відомий як Cadet Blizzard або Ember Bear, стояв за атаками WhisperGate на українські цілі у січні 2022 року, за місяць до вторгнення Росії до України.

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Попередження пролунало після того, як Берлін звинуватив Москву в серії кібератак проти керівної Соціал-демократичної партії (СДПН) та низки німецьких компаній у сфері ІТ, логістики та аерокосмічної галузі. Атаки включали крадіжку та публікацію конфіденційних даних.

Цей же підрозділ ГРУ також підозрюється у причетності до отруєнь Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії у 2018 році.

Тиждень тому німецьке агентство безпеки польотів (Deutsche Flugsicherung, DFS) повідомило, що зазнало хакерської атаки. Зловмисники зламали системи зв'язку в офісі відомства.

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